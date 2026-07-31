El actor Jacob Batalon se casa con Veronica Leahov tras un año de compromiso

El actor, reconocido internacionalmente por interpretar a Ned Leeds en la exitosa saga cinematográfica ya es un hombre casado.

El actor Jacob Batalon, de 29 años, contrajo matrimonio con la diseñadora de interiores Veronica Leahov, una noticia que fue confirmada por la revista People y que pone fin a las especulaciones surgidas en las últimas semanas sobre el estado de su relación.

Las primeras señales del enlace aparecieron durante una entrevista concedida al programa Heart, en la que Batalon participó junto a sus compañeros de reparto Tom Holland y Zendaya, con motivo de la promoción de Spider-Man: Brand New Day. En medio de una conversación distendida sobre los apodos que reciben de sus respectivas parejas, el actor sorprendió al referirse a Veronica como su esposa.

Con humor, Batalon comentó ante los presentadores: “Mi esposa me llama perro grande. No lo hace. Ojalá lo hiciera”, una frase que rápidamente despertó la atención de los seguidores de la franquicia y de los medios especializados. Durante esa misma aparición pública, el actor también lucía un anillo en el dedo anular izquierdo, un detalle que reforzó las versiones sobre una boda celebrada de manera privada.

Las pistas continuaron acumulándose cuando Veronica realizó un cambio discreto en su sitio web profesional. La diseñadora comenzó a identificarse como Veronica Leahov Batalon, una modificación que terminó de confirmar el matrimonio de la pareja sin necesidad de un anuncio oficial en redes sociales.

La noticia llega apenas seis semanas después de que Tom Holland confirmara su matrimonio con Zendaya, otra de las parejas más populares surgidas del universo cinematográfico de Spider-Man. Las historias personales de ambos actores han mantenido varias coincidencias en los últimos años, ya que también anunciaron sus respectivos compromisos con pocos meses de diferencia.

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En el caso de Jacob Batalon y Veronica Leahov, el compromiso fue revelado públicamente el 5 de marzo de 2025 mediante una publicación en Instagram. El actor compartió varias imágenes de la romántica propuesta realizada durante una noche en Nueva York, incluyendo una fotografía del anillo de compromiso entregado a su entonces prometida. Junto a las imágenes escribió una frase que resumía el inicio de una nueva etapa. “El comienzo del resto de nuestras vidas juntos”, publicó.

Veronica también celebró el momento a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje dedicado al actor. “¡Una vida entera de nosotros! Nunca imaginé que mi corazón pudiera contener tanto amor y sentir tanta profundidad de emoción. Esta es la felicidad más pura que he conocido y no puedo esperar para pasar para siempre con el amor de mi vida”, expresó junto a las fotografías de la propuesta.

Meses antes de la boda, Batalon habló sobre la curiosa coincidencia entre su compromiso y el de Tom Holland con Zendaya. Durante una entrevista con Metro Entertainment aseguró que ambas parejas desconocían los planes de la otra, aunque bromeó con quién había tenido primero la idea. “No sabíamos sobre los planes del otro de esa manera. Pero diré que yo lo pensé primero”, comentó.

Posteriormente, en una conversación con People, volvió a referirse al tema con su característico sentido del humor. “Ellos me copiaron. Siento que tomaron lo mío. Eso era mío primero”, dijo entre risas al recordar la cercanía entre ambos anuncios.

El actor también confesó que la organización de la boda quedó prácticamente en manos de Veronica Leahov, ya que no se considera una persona especialmente hábil para planificar eventos. “No he planeado nada en absoluto… mi prometida es realmente buena en eso. Simplemente le dije: ‘Dime cuándo y dónde y llegaré’”, explicó durante una entrevista concedida antes del enlace.

En otras declaraciones, Batalon reveló que incluso aprendió sobre arreglos florales durante los preparativos y que inicialmente imaginó una boda con camisas hawaianas en lugar de esmoquin. Finalmente, la pareja concretó su matrimonio, consolidando una relación que ahora inicia oficialmente una nueva etapa lejos de las cámaras, pero seguida de cerca por los admiradores del universo Spider-Man.