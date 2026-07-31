CONMEBOL exige que "el fútbol esté siempre primero" ante el proyecto FFE de la FIFA

El organismo sudamericano se suma a un debate que ya enfrenta a la FIFA con la UEFA y la Concacaf por la posible venta de derechos comerciales a inversores externos.

Panamá/La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), presidida por Alejandro Domínguez, emitió este viernes un comunicado institucional en el que fijó postura frente a la propuesta de la FIFA conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto que ha generado fuerte controversia entre las principales confederaciones del fútbol mundial en los últimos días.

En el documento, la CONMEBOL sostuvo que su prioridad "será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo", y advirtió que las decisiones comerciales y financieras nunca deben estar por encima de la esencia del deporte.

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El organismo detalló que, desde que tomó conocimiento de la propuesta, activó sus procedimientos institucionales, abrió un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo para analizar la iniciativa "con la responsabilidad y el rigor que el tema exige". Según el comunicado, la confederación solicitó además a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre el alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE, al tiempo que hizo un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol.

El pronunciamiento sudamericano se suma a un contexto de creciente presión sobre la FIFA. El proyecto fue anunciado el martes 28 de julio como una nueva subsidiaria comercial que consolidaría las operaciones de torneos y los derechos comerciales de la FIFA, incluyendo los vinculados al Mundial y al Mundial de Clubes.

De acuerdo con valoraciones de J.P. Morgan, la entidad estaría valorada en aproximadamente 20 mil millones de dólares, con la FIFA buscando recaudar hasta 4,200 millones de dólares mediante la venta de participaciones minoritarias y no controlantes a inversores externos.

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La reacción más contundente llegó primero desde Europa y luego desde la región de Concacaf. Los 41 países miembro de la Concacaf decidieron pronunciarse en contra de la iniciativa, tras una junta extraordinaria en la que el organismo emitió un comunicado expresando su malestar con la propuesta de Infantino de abrir la puerta de la FIFA a inversores externos. Por su parte, la UEFA sostuvo su rechazo y reiteró que no participará en competiciones de la FIFA mientras el proyecto permanezca vigente, mientras que la Concacaf señaló que la iniciativa careció de un proceso adecuado de consulta.

Ante el rechazo de ambas confederaciones, la FIFA salió a defender su propuesta. El organismo negó que pretenda entregar el control del fútbol y aseguró que cualquier modificación deberá contar con el respaldo de la mayoría de sus 211 asociaciones miembro, además de defender el carácter consultivo del proyecto. La FIFA también lamentó que algunos reportes hayan difundido información inexacta sobre los alcances reales de la iniciativa.

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En paralelo, el sindicato mundial de jugadores también pidió intervenir en la discusión. FIFPRO propuso una reunión conjunta entre la FIFA, la UEFA, la CONMEBOL, la Asociación Europea de Clubes (ECA) y la Asociación Mundial de Ligas (WLA) para debatir formalmente el plan impulsado por Infantino.

Con la postura ahora expresada por la CONMEBOL, la totalidad de las grandes confederaciones del fútbol mundial ha entrado en el debate sobre el futuro del proyecto FFE, en un episodio que podría redefinir la gobernanza comercial del fútbol internacional en los próximos meses.