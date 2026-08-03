Crisis en la FIFA: Gianni Infantino busca desesperadamente el auxilio de la administración Trump

El dirigente suizo-italiano busca el respaldo de Donald Trump y Marco Rubio en un intento desesperado por mantener la presidencia tras el colapso del plan de privatización del Mundial y la rebelión de la UEFA.

Panamá/El control de Gianni Infantino sobre la presidencia de la FIFA se tambalea tras el colapso de un polémico plan para privatizar los derechos comerciales del Mundial.

Ante la creciente presión interna y externa para que presente su dimisión, el directivo suizo-italiano ha recurrido a sus vínculos políticos en Estados Unidos en lo que medios internacionales califican como un "intento desesperado" por salvar su carrera.

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Reportes de The New York Post revelan que Infantino ha "suplicado" el apoyo del presidente Donald Trump, llegando incluso a intentar contactarlo telefónicamente en repetidas ocasiones sin éxito, ya que el mandatario no ha atendido sus llamadas.

A pesar de la estrecha relación que forjaron en el pasado —subrayada por la entrega a Trump del primer Premio de la Paz de la FIFA en 2025—, el dirigente se siente actualmente "aislado" y busca refugio diplomático en conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio.

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Los puntos clave que han detonado esta crisis existencial para la FIFA incluyen:

El Plan Fallido: El proyecto secreto FIFA Forward Enterprise pretendía vender el 20% de los activos comerciales del torneo por 4,000 millones de dólares a la firma Thrive Capital , vinculada a Joshua Kushner. El valor total del acuerdo se estimaba en 20,000 millones de dólares .

El proyecto secreto pretendía vender el 20% de los activos comerciales del torneo por a la firma , vinculada a Joshua Kushner. El valor total del acuerdo se estimaba en . Revuelta Interna: Altos cargos de la FIFA, como el director de operaciones Kevin Lamour, denunciaron sentirse " engañados " por las negociaciones secretas. Esto ha dado pie a una iniciativa denominada " Project Kill The Monster ", dirigida específicamente a remover a Infantino de su cargo.

Altos cargos de la FIFA, como el director de operaciones Kevin Lamour, denunciaron sentirse " " por las negociaciones secretas. Esto ha dado pie a una iniciativa denominada " ", dirigida específicamente a remover a Infantino de su cargo. Boicot de la UEFA: El organismo rector del fútbol europeo ha tomado medidas sin precedentes, votando por unanimidad boicotear todas las competiciones de la FIFA y amenazando con acciones legales por el manejo de los activos comerciales.

Mientras la UEFA y otras ligas europeas consideran que la posición de Infantino es "insostenible", el cerco se estrecha sobre el dirigente, cuya situación es comparada por analistas con los escándalos de corrupción que terminaron con el mandato de Sepp Blatter. Por el momento, la FIFA ha evitado realizar comentarios oficiales sobre las gestiones diplomáticas de su presidente.

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