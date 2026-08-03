Gwyneth Paltrow sorprende con su debut en TikTok con un video en topless

La actriz inició una nueva etapa en su presencia digital al unirse oficialmente a TikTok , una de las plataformas sociales más populares del momento.

Gwyneth Paltrow, ganadora del Premio Óscar y fundadora de la reconocida marca de bienestar Goop, presentó su cuenta con un video cargado de humor, lujo y elegancia que rápidamente captó la atención de millones de usuarios y de sus seguidores alrededor del mundo.

La intérprete eligió un montaje dinámico para anunciar su llegada a la red social. A lo largo del clip aparece en diferentes escenarios exclusivos, desde una lujosa habitación hasta un helicóptero, un jet privado, un barco y un amplio jardín, mientras repite una misma frase en distintos idiomas. El resultado fue una presentación que refleja el estilo sofisticado que ha caracterizado su imagen pública durante los últimos años.

Uno de los aspectos que más comentarios generó fue la estética del video. En algunas escenas, la actriz aparece cubierta únicamente con sábanas blancas o disfrutando de un baño de espuma, imágenes que despertaron la curiosidad de los usuarios y contribuyeron a que el contenido se viralizara pocas horas después de su publicación.

Durante toda la grabación, Paltrow pronuncia repetidamente la frase: “Un segundo, solo estoy haciendo un TikTok”, adaptándola a diferentes idiomas mientras cambia de escenario. La secuencia mezcla humor con una producción cuidadosamente elaborada, consolidando un estreno que no pasó desapercibido dentro de la plataforma.

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La también empresaria confirmó su llegada a TikTok a través de Instagram, donde compartió el mismo video acompañado de un breve mensaje que sorprendió a sus seguidores. En la publicación escribió: “Al parecer, ahora estoy en TikTok”, una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que reforzó el impacto de su debut digital.

Aunque en los últimos años Gwyneth Paltrow ha concentrado gran parte de su actividad profesional en el crecimiento de Goop, su empresa dedicada al bienestar y el estilo de vida, recientemente volvió a la actuación con Marty Supreme, una producción que marcó su regreso al cine después de un periodo alejada de los grandes proyectos de Hollywood.

La película despertó una gran expectativa incluso antes de su estreno, especialmente después de que varias fotografías tomadas durante el rodaje mostraran a Paltrow besando a su coprotagonista, Timothée Chalamet. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y provocaron miles de reacciones entre los seguidores de ambos artistas.

Durante una entrevista en el programa Good Morning America, la actriz habló sobre su personaje y explicó: “En la película interpreto a una estrella de cine retirada, a quien Timothée intenta... creo que intenta... creo que intenta que su brillo se le contagie de más de una manera”. Sus declaraciones aumentaron el interés por la producción dirigida por Josh Safdie antes de su estreno.

La ganadora del Oscar también recordó con humor el impacto que tuvieron las fotografías tomadas durante la filmación. Entre risas comentó: “Deberían haber visto mis chats grupales de mamás cuando salieron las fotos de los paparazzi donde nos besábamos en el parque. Todas las mamás estaban muy emocionadas”, haciendo referencia a la repercusión que generó aquella escena.

Hija del fallecido director Bruce Paltrow y de la actriz Blythe Danner, Gwyneth Paltrow ha construido una trayectoria que combina el éxito en el cine con el emprendimiento empresarial. Además de consolidarse como una figura destacada de Hollywood, ha desarrollado una reconocida marca enfocada en bienestar y estilo de vida.

En el plano personal, mantiene una vida familiar estable. Es madre de Apple y Moses, fruto de su anterior matrimonio con el músico Chris Martin, y desde 2018 está casada con el productor de televisión Brad Falchuk. Ahora, con su incorporación a TikTok, la actriz amplía su presencia en el universo digital y suma un nuevo espacio para conectar con una audiencia cada vez más amplia.