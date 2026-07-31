Príncipe Emmanuel de Bélgica debuta como DJ con su primera canción en solitario

Con apenas 20 años, el joven integrante de la familia real belga lanzó "Wonder" , un sencillo firmado bajo el nombre artístico de DJ Vyntrix , consolidando un proyecto musical que hasta ahora había desarrollado con absoluta discreción.

El príncipe Emmanuel de Bélgica, tercer hijo de los reyes Felipe y Matilde, ha dado un paso inesperado al presentar oficialmente su primera canción como solista dentro del mundo de la música electrónica.

El estreno marca una nueva etapa para Emmanuel, quien durante los últimos meses había mantenido un perfil bajo respecto a su faceta artística. La canción llegó acompañada de un videoclip grabado en algunos de los escenarios más representativos de Bruselas, entre ellos la emblemática Galería del Rey, una producción que combina la estética urbana con el estilo característico de la música electrónica contemporánea.

Aunque para muchos este lanzamiento representa una sorpresa, la relación del príncipe con la música comenzó mucho antes de su incursión como DJ. Desde niño recibió formación como saxofonista y creció en un entorno donde la práctica musical siempre estuvo presente. Mientras sus padres y sus hermanos mayores aprendieron a tocar el piano, su hermana menor, Eleonore, desarrolló habilidades con el violín, convirtiendo la música en una actividad habitual dentro del núcleo familiar.

Con el paso del tiempo, Emmanuel orientó sus intereses hacia los sonidos electrónicos y comenzó a desarrollar un proyecto propio. A mediados de 2025 empezó a publicar composiciones bajo el alias de DJ Vyntrix, trabajando en colaboración con el músico francés Louis-Elzéar de Monspey, con quien presentó producciones como "Rio", "Palace" y "Free".

Uno de los títulos que más llamó la atención fue "Palace", una referencia que muchos relacionaron con su condición de integrante de la monarquía belga. Sin embargo, el lanzamiento de "Wonder" representa la primera ocasión en la que Emmanuel presenta una producción completamente individual, consolidando una identidad artística que ha ido construyendo lejos del protagonismo habitual que rodea a la realeza.

Durante los primeros meses del proyecto, el príncipe mantuvo un considerable nivel de anonimato para permitir que la música fuera evaluada sin el peso de su apellido. Esa estrategia, sumada al cuidado de la imagen de DJ Vyntrix, permitió que el proyecto comenzara a ganar reconocimiento entre los seguidores del género electrónico antes de que trascendiera ampliamente su identidad.

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El desarrollo de esta faceta artística también coincidió con cambios importantes en su formación académica. En septiembre de 2025 inició estudios de Gestión Internacional de Empresas y Marketing en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lovaina. Sin embargo, meses después decidió abandonar ese programa para matricularse en un curso de desarrollo empresarial impartido en francés, una alternativa que le ofrecía mayor flexibilidad para combinar sus estudios con sus nuevos proyectos musicales.

Pese al creciente interés que despierta su incursión en la industria del entretenimiento, la Casa Real de Bélgica ha evitado presentar esta actividad como el inicio de una carrera profesional definitiva. En declaraciones realizadas durante el verano de 2025, la reina Matilde buscó restar trascendencia a esta faceta artística de su hijo. “solo una diversión entre amigos”, expresó entonces al referirse a las primeras producciones musicales del príncipe.

Sin embargo, el lanzamiento oficial de "Wonder" bajo el nombre de DJ Vyntrix refleja que el proyecto continúa evolucionando y adquiriendo una dimensión cada vez más sólida. La calidad de la producción, el estreno de un videoclip propio y la continuidad de sus composiciones evidencian un compromiso creciente con la música electrónica, aunque Emmanuel mantenga la discreción que ha caracterizado históricamente a la familia real belga.

Con este debut en solitario, el príncipe Emmanuel amplía la lista de miembros de la realeza europea que han explorado caminos artísticos alejados de las funciones institucionales. Su incursión en la escena electrónica demuestra cómo las nuevas generaciones de las casas reales también encuentran espacios para desarrollar proyectos personales sin abandonar el perfil reservado que distingue a sus respectivas instituciones.