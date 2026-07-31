Solo el 28% de las madres en Panamá mantiene la lactancia materna exclusiva, revela el Minsa

El Ministerio de Salud inauguró este viernes la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, que se celebrará del 1 al 7 de agosto, con un llamado a fortalecer las acciones para aumentar la práctica de la lactancia materna exclusiva, luego de que se revelara que solo el 28% de las madres panameñas la mantiene durante los primeros seis meses de vida del bebé.

Ciudad de Panamá, Panamá/Solo el 28% de las madres panameñas mantiene la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida de sus bebés, una cifra que las autoridades sanitarias consideran un desafío, en motivo del lanzamiento de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026.

La jornada, que se desarrollará del 1 al 7 de agosto bajo el lema "Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan", busca promover la alimentación exclusiva con leche materna como la forma más segura, completa y natural de nutrir a los recién nacidos durante sus primeros seis meses de vida.

Durante el acto inaugural, el director médico del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, Paul Gallardo, explicó que incrementar este porcentaje permitiría reducir significativamente las infecciones respiratorias y gastrointestinales en la niñez, además de disminuir la morbilidad infantil.

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Gallardo también señaló la necesidad de ampliar las salas de lactancia en los centros de trabajo y crear condiciones que permitan a las madres continuar amamantando o extrayéndose leche durante su jornada laboral. Añadió que el Banco de Leche Humana Pasteurizada del Hospital del Niño cuenta actualmente con 84 madres donadoras y dispone de un sistema de recolección domiciliaria que facilita las donaciones bajo estrictos protocolos de calidad e inocuidad.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la leche materna constituye el mejor alimento para los bebés, ya que aporta todos los nutrientes necesarios para su crecimiento y fortalece el sistema inmunológico al transmitir mecanismos naturales de defensa contra diversas enfermedades.

"La lactancia materna no solo fortalece el vínculo entre la madre y el bebé, sino que representa la mejor inversión para la salud de la niñez al ser un alimento completo, seguro y accesible", afirmó.

El titular de Salud informó que Panamá cuenta con bancos de leche humana en el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, el Hospital José Domingo de Obaldía y la Ciudad de la Salud. Además, anunció que, con el apoyo del Despacho de la Primera Dama, se impulsan nuevos bancos de leche humana pasteurizada en los hospitales Dr. Gustavo Nelson Collado y Dr. Luis "Chicho" Fábrega, con el propósito de ampliar la cobertura en las provincias centrales.

Según explicó, estos bancos cumplen estrictos estándares de bioseguridad y control de calidad para garantizar que la leche donada llegue en condiciones óptimas a recién nacidos prematuros, de bajo peso o con otras condiciones médicas que requieren este tipo de alimentación.

Las autoridades reiteraron el llamado a las mujeres embarazadas y madres lactantes a asistir regularmente a sus controles médicos, mantener al día sus esquemas de vacunación y promover la lactancia materna exclusiva como una de las estrategias más eficaces para garantizar un crecimiento saludable y un mejor inicio de vida para la niñez panameña.