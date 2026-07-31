Cirujanos operan a paciente en Chiriquí desde la Ciudad de la Salud

La CSS destacó que esta tecnología permitirá descentralizar los servicios médicos de alta complejidad, acercando el conocimiento y la experiencia de especialistas a hospitales del interior del país.

Un paciente de 67 años fue operado en Chiriquí por cirujanos que se encontraban en la Ciudad de la Salud, en la provincia de Panamá, durante la primera telecirugía realizada en el país, un procedimiento que marca un precedente para la atención médica especializada a distancia.

La intervención consistió en una prostatectomía robótica y fue posible gracias a una conexión de alta capacidad que registró una latencia de apenas 16 milisegundos, lo que permitió que el robot instalado en Chiriquí reprodujera con precisión los movimientos realizados por los especialistas desde la capital.

Según el director nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), Marcos Young, el procedimiento fue "un éxito total" y la respuesta del sistema fue prácticamente inmediata.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que este avance representa una nueva etapa para la atención médica especializada en el país, al demostrar que la distancia geográfica deja de ser una barrera para que pacientes del interior accedan a procedimientos de alta complejidad sin necesidad de trasladarse a la capital.

Añadió que este logro fortalece el desarrollo de la cirugía robótica y sienta las bases para ampliar la medicina de precisión, la formación de especialistas y la colaboración quirúrgica entre hospitales de distintas provincias.

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Por su parte, el director médico de la Ciudad de la Salud, Edgar Figueroa, señaló que la telecirugía también abre nuevas oportunidades para la docencia y el acompañamiento remoto de especialistas durante intervenciones complejas. Indicó que la cirugía se completó en aproximadamente dos horas y media sin mayores inconvenientes y que la experiencia fue equivalente a operar de manera presencial.

En el procedimiento participaron, desde la Ciudad de la Salud, los urólogos Marcos Young y Edgar Figueroa, mientras que en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández estuvieron los especialistas Sergio Sanchiz y Miguel Marcucci, junto con Jean Carlos Gracia, quien actuó como proctor o supervisor del procedimiento.

La CSS destacó que esta tecnología permitirá descentralizar los servicios médicos de alta complejidad, acercando el conocimiento y la experiencia de especialistas a hospitales del interior del país. La institución informó que, en apenas dos meses, ha realizado más de 100 procedimientos mediante sus sistemas de cirugía robótica y anunció que, una vez consolidado el programa en Chiriquí, instalará un tercer robot quirúrgico en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera, para ampliar estos servicios en las provincias centrales.