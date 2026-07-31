Controlan incendio cerca del Parque Nacional Volcán Barú tras afectar al menos cuatro hectáreas

El incendio se registró en el sector de Palomar, en el corregimiento de Nueva California, donde las llamas afectaron unas cuatro hectáreas de vegetación. La rápida intervención de bomberos, guardaparques, personal de MiAmbiente y voluntarios evitó que el fuego se extendiera al Parque Nacional Volcán Barú.

Barú, Chiriquí/Un incendio de masa vegetal registrado en el sector de Palomar, corregimiento de Nueva California, distrito de Tierras Altas, puso en riesgo los límites del Parque Nacional Volcán Barú, luego de que las llamas consumieran una extensa área de vegetación cercana al área protegida.

De acuerdo con un informe preliminar del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el siniestro ocasionó daños ecológicos en al menos cuatro hectáreas de terreno cubiertas por gramíneas y árboles de pino dispersos, ubicadas fuera del parque nacional. Sin embargo, la rápida intervención de los equipos de emergencia evitó que el fuego se propagara hacia el área protegida.

Se pudo conocer que las labores de combate del incendio comenzaron a las 4:40 p.m. y finalizaron a las 6:15 p.m., sin que fuera necesario emplear el agente encapsulador de fuego F500.

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Las autoridades ambientales advirtieron que las condiciones secas asociadas al fenómeno de El Niño y la disminución de las precipitaciones incrementan el riesgo de incendios de masa vegetal, por lo que reiteraron el llamado a la población a evitar las quemas y no arrojar materiales inflamables en áreas boscosas.

En las labores de extinción participaron seis miembros del Cuerpo de Bomberos de la estación de Volcán, tres guardaparques de la estación Los Llanos del Parque Nacional Volcán Barú, un técnico de MiAmbiente, seis voluntarios de la comunidad y un brigadista forestal voluntario.

Los equipos trabajaron de manera coordinada con la Dirección Forestal, utilizando herramientas especializadas del Cuerpo de Bomberos y del Puesto de Control del Parque Nacional Volcán Barú para contener el avance de las llamas.

Asimismo, exhortaron a denunciar cualquier acción que pueda provocar incendios, al recordar que estos eventos representan una amenaza para los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad de las comunidades cercanas.