Spider-Man conquista el fútbol: Vozinha protagoniza la nueva campaña de Marvel

La producción audiovisual fue realizada en el Campo do Bitim , ubicado en la isla de São Vicente , en Cabo Verde. Allí, Vozinha aparece recorriendo el terreno de juego mientras luce una camiseta oficial inspirada en la nueva entrega del superhéroe arácnido.

El fenómeno que convirtió al arquero Vozinha en una de las figuras más comentadas del Mundial 2026 continúa expandiéndose más allá de las canchas.

Ahora, el guardameta de la selección de Cabo Verde fue elegido por Sony Brasil para liderar una campaña promocional de "Spider-Man: Brand New Day", la más reciente producción de Marvel, consolidando así su creciente impacto internacional y su conexión con millones de aficionados al deporte.

La producción audiovisual fue realizada en el Campo do Bitim, ubicado en la isla de São Vicente, en Cabo Verde. Allí, Vozinha aparece recorriendo el terreno de juego mientras luce una camiseta oficial inspirada en la nueva entrega del superhéroe arácnido. A lo largo del video, el futbolista invita al público a asistir al estreno de la esperada película, en una estrategia que une el universo del fútbol con el de los grandes éxitos cinematográficos.

La publicación de Sony Brasil acompaña el material con un mensaje que resume el espíritu de la campaña. _"Cuando dos héroes que creen que todo el mundo puede marcar la diferencia se unen, pueden suceder cosas increíbles"_, señala la descripción oficial del clip difundido en plataformas digitales, reforzando el concepto de inspiración y superación que busca transmitir la franquicia.

La elección de Vozinha no es casual. Durante la Copa del Mundo 2026, el arquero se convirtió en una sensación global gracias a sus destacadas actuaciones y a la repercusión que alcanzó en redes sociales. Su historia y carisma despertaron el interés de miles de seguidores, convirtiéndolo en una figura ideal para una campaña internacional dirigida tanto a los amantes del fútbol como a los seguidores del universo Marvel.

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La colaboración también responde a la estrategia de promoción que ha desarrollado Sony para impulsar el lanzamiento de "Spider-Man: Brand New Day", recurriendo a personalidades de gran alcance mediático. La compañía busca conectar con nuevas audiencias mediante referentes deportivos capaces de ampliar el impacto de la producción en distintos mercados.

Antes de la participación del arquero caboverdiano, la campaña ya había captado la atención mundial con otro video protagonizado por el actor Tom Holland y el capitán de la selección argentina, Lionel Messi. Ese material sorprendió a los seguidores de Marvel al combinar humor, deporte y acción en una secuencia que rápidamente se hizo viral en internet.

En el comercial, todo transcurre con aparente normalidad hasta que Messi aparece inesperadamente frente al protagonista de la película. _“¿Sos Messi?”_, le pregunta Holland al futbolista, quien responde afirmativamente en repetidas ocasiones mientras parece buscar al auténtico Spider-Man. Poco después, el superhéroe hace su entrada y lanza otra pregunta al campeón del mundo: _“¿Sos Messi?”_. Luego, añade: _“¿Tenés miedo a las alturas?”_, dando paso a una escena en la que ambos terminan balanceándose entre los edificios de Nueva York.

El lanzamiento del anuncio protagonizado por Messi generó una ola de reacciones en redes sociales. Miles de usuarios comentaron el inesperado encuentro entre el futbolista y el actor británico, mientras otros debatieron sobre los efectos visuales utilizados en la producción, convirtiendo el video en una de las piezas promocionales más compartidas durante los días posteriores a su publicación.

Con la incorporación de Vozinha a esta estrategia de marketing, Marvel y Sony Brasil continúan fortaleciendo la promoción de "Spider-Man: Brand New Day", película que ya se encuentra disponible en salas de cine de Argentina y que busca mantener el interés del público mediante campañas que combinan el entretenimiento, el deporte y el alcance de figuras reconocidas a nivel internacional.