Renuncia de Etelvina de Bonagas: Consejo General Universitario escogerá hoy al nuevo rector interino

El Consejo está integrado por decanos, directores de centros regionales, representantes estudiantiles, docentes y administrativos de las distintas facultades. En total, son cerca de 50 miembros con derecho a voz y voto.

Chiriquí/La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) enfrenta este lunes una jornada clave para su futuro institucional.

El Consejo General Universitario (CGU) tiene previsto reunirse a las 9:00 a.m. para aceptar formalmente la segunda renuncia presentada por la rectora Etelvina Medianero de Bonagas y definir quién asumirá la rectoría de manera interina.

La sesión se desarrolla en medio de una fuerte crisis interna, luego de que el propio Consejo fuera objeto de cuestionamientos por solicitar inicialmente a Medianero que permaneciera en el cargo, pese a que ya había presentado su renuncia.

La decisión provocó críticas de distintos sectores del país, incluyendo el Ministerio de Educación y el presidente José Raúl Mulino.

El docente de la Facultad de Administración de Empresas de la Unachi, Absel Navarro, explicó en Noticias AM que el estatuto universitario establece un mecanismo de sucesión, aunque la situación actual ha complicado ese proceso debido a la renuncia de otras autoridades universitarias.

“¿Qué dice el estatuto? Que lo reemplaza el vicerrector Académico, pero él también renunció, así que hoy llevan la propuesta del vicerrector de Investigación de Posgrado, Pedro González, pero será el Consejo el que va a determinar quién queda al mando de la universidad”, explicó.

Cuestionamientos

Navarro señaló que parte de la comunidad universitaria considera que las autoridades que formaban parte del equipo cercano a la rectora no deberían ocupar la rectoría interina, debido a que podrían influir en los procesos administrativos y electorales que deben desarrollarse posteriormente.

Entre las principales preocupaciones figura la organización de nuevas elecciones para escoger a las futuras autoridades universitarias, en medio de los cuestionamientos que enfrenta la actual estructura de gobierno de la institución.

El docente también cuestionó la composición actual del Consejo General Universitario, al señalar que sus integrantes fueron elegidos en procesos anteriores donde, según indicó, existió influencia de las autoridades universitarias de turno.

Existió una línea por parte de las autoridades para que estuviera conformado con su facción política interna de la universidad y también vemos que hay situaciones allí que no van a ser parciales en un momento determinado”, indicó.

Explicó que el Consejo está integrado por decanos, directores de centros regionales, representantes estudiantiles, docentes y administrativos de las distintas facultades. En total, son cerca de 50 miembros con derecho a voz y voto.

Además, recordó que la renovación de este órgano está prevista para el próximo año.

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Expectativa

Otro de los temas que genera preocupación entre sectores universitarios es el papel que desempeñará la autoridad que asuma temporalmente la dirección de la institución.

“Lo importante es que la persona que dirigirá la universidad a partir de hoy, debe garantizar, salvaguardar lo que es la democracia interna de la universidad”, sostuvo Navarro.

El docente también se refirió al Tribunal Superior de Elecciones de la universidad, organismo autónomo encargado de convocar y organizar los procesos electorales internos. Según dijo, hasta el momento dicho tribunal no ha anunciado un calendario electoral ni la fecha de una eventual elección para escoger nuevas autoridades universitarias.

“También vemos ahí un tema en cuanto al Tribunal de Elecciones, que puede también actuar en un grado de parcialidad, porque puede existir familiares dentro de este órgano de gobierno que tienen personas nombradas”.

La decisión que adopte este lunes el Consejo General Universitario será determinante para definir el rumbo inmediato de la Unachi y el desarrollo de los procesos administrativos y electorales que deberán seguir tras la salida de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas.

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