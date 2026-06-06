Altas expectativas por el futuro de la Unachi ¿Que se espera que pase este lunes?

La sesión extraordinaria de este lunes será decisiva para frenar el vacío de poder tras la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas.

Docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) permanecen a la expectativa ante la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario convocada para este lunes 8 de junio a las 9:00 a.m. La reunión de alto nivel tiene como objetivo principal abordar la crisis administrativa desatada tras la renuncia formal de la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, y definir la hoja de ruta para cubrir la vacante en la máxima dirección de la institución.

La incertidumbre en la comunidad académica se intensificó luego de que el vicerrector académico declinara asumir el cargo de manera interina. Fuentes internas de la universidad señalaron que, ante este escenario, el vicerrector de Investigación y Posgrado se perfila como la principal opción para asumir la rectoría transitoria de la principal universidad en Chiriquí.

Al respecto, Absel Navarro, docente de la Unachi, manifestó que el cumplimiento estricto del estatuto universitario es indispensable en este momento para devolver la estabilidad y la gobernabilidad institucional a la casa de estudios superiores.

La profunda crisis institucional y financiera de la Unachi

La dimisión definitiva de la rectora Etelvina de Bonagas ocurre en medio de una de las crisis institucionales más agudas en la historia de la Unachi. La universidad ha enfrentado una intensa presión social y gremial debido a investigaciones por presuntas anomalías en la gestión, auditorías ordenadas por la Contraloría General de la República y denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público por el Ministerio de Educación (Meduca).

A los cuestionamientos por nombramientos irregulares y supuestos manejos indebidos de recursos públicos se sumó una crisis de insolvencia financiera interna. Gremios de trabajadores denunciaron recientemente retenciones indebidas en los pagos que no eran remitidos a la Caja de Seguro Social (CSS), a entidades bancarias ni a los beneficiarios de pensiones alimenticias.

Por su parte, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, cuestionó con dureza el manejo de los fondos en la institución, señalando que el problema de la Unachi no obedece a una falta de presupuesto, sino a la forma en que este se distribuye, debido a que mantiene salarios promedio considerablemente superiores al resto de las entidades del Gobierno Central.

El reto del Consejo Universitario frente al estatuto

La sesión extraordinaria de este lunes será decisiva para frenar el vacío de poder. Tras pronunciamientos de la Procuraduría de la Administración que aclararon que el Consejo Universitario carece de facultades legales para rechazar la dimisión voluntaria de la rectora, el órgano se verá obligado a formalizar la sucesión conforme a las normativas de la educación superior en Panamá.

El nombramiento del rector interino marcará el inicio de un proceso de reestructuración exigido por la sociedad civil y los sectores académicos críticos, quienes demandan una fiscalización transparente de los fondos y el restablecimiento de la paz social en la provincia de Chiriquí.