Sarampión y hantavirus: las dos alertas sanitarias que el Minsa enfrenta simultáneamente en Panamá

El Ministerio de Salud mantiene activos los protocolos de vigilancia epidemiológica ante dos frentes sanitarios simultáneos.

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene activos los protocolos de vigilancia epidemiológica ante dos frentes sanitarios simultáneos: el control de los primeros casos importados de sarampión en el país y la atención de tres casos confirmados de hantavirus en la provincia de Veraguas, uno de ellos fatal.

Sarampión: sin nuevos casos, pero la campaña de vacunación continúa

El doctor Algis Torres, director de Salud de la región de San Miguelito y vocero del Minsa, confirmó que la vigilancia epidemiológica activa no ha detectado nuevos casos de sarampión, ni importados ni autóctonos, desde que se activaron los protocolos.

Sin embargo, el llamado institucional a vacunarse se mantiene vigente. Las autoridades advierten que Estados Unidos, Canadá y México registran circulación activa del virus, lo que convierte a los viajeros en un vector potencial de importación.

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"Tenemos vacunas contra el sarampión en todos los centros a nivel nacional", indicó Torres, quien instó a la población a acudir a cualquier centro de salud, con horarios de atención de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y en muchos casos extendidos hasta las 11:00 p.m.

¿Cuántas dosis necesito?

El esquema completo requiere dos dosis: la vacuna inicial y una de refuerzo. Torres aclaró que quienes solo recibieron la primera dosis deben completar el esquema, y quienes no tengan certeza de su historial vacunal, incluyendo personas mayores de 60 años, deben aplicarse la vacuna sin importar si van a viajar o no.

"No importa que se haya perdido la tarjeta de vacunación. Lo importante es protegerse", señaló el funcionario.

Los síntomas de alerta incluyen fiebre alta, salpullido, tos y problemas respiratorios.

Hantavirus: un muerto y dos casos activos en la costa sur de Veraguas

En paralelo, Minsa confirmó tres casos de hantavirus a nivel nacional, todos vinculados a la provincia de Veraguas:

Mujer de 35 años , del área de Soná. Fuera de peligro.

, del área de Soná. Fuera de peligro. Hombre de 42 años, oriundo de Ocú, trabajaba en Mariato. Falleció.

De acuerdo con Torres, los dos últimos casos están directamente relacionados: ambos trabajaban juntos y manipularon roedores muertos sin medidas de bioseguridad, lo que derivó en la infección.

Torres señaló que toda la costa sur de Veraguas: Mariato, Montijo y Soná son consideradas actualmente zonas endémicas de hantavirus.

Recomendaciones del Minsa para prevenir el hantavirus

Las autoridades emitieron las siguientes medidas preventivas, dirigidas especialmente a hogares, escuelas y lugares donde se almacenan alimentos:

Sellar huecos y aberturas en áreas de almacenamiento de alimentos

Guardar granos en recipientes herméticos que impidan el acceso de roedores

Lavar los granos antes de consumirlos si han estado expuestos

No manipular roedores sin equipo de bioseguridad

El hantavirus se transmite a través del contacto con heces u orina de ratas contaminadas. El almacenamiento inadecuado de granos ha sido identificado como el principal factor de exposición en los casos confirmados.