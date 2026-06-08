Búsqueda de hombre desaparecido en Macho Monte continúa; aviso de lluvias se podría extender

El hombre fue arrastrado por una repentina cabeza de agua mientras se encontraba en las aguas del cañón Macho de Monte, uno de los destinos turísticos más populares de la provincia de Chiriquí.

Ciudad de Panamá/La Fuerza de Tarea Conjunta mantiene activas las labores de búsqueda de una persona desaparecida en el cañón Macho de Monte, en Tierras Altas de Chiriquí, mientras continúan las condiciones de lluvias e inestabilidad atmosférica en varias regiones del país.

Así lo informó el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, quien detalló que actualmente el principal operativo se concentra en la búsqueda del hombre que fue arrastrado por una cabeza de agua mientras participaba de una actividad recreativa en esa zona turística.

Según explicó, el desaparecido formaba parte de un paseo familiar procedente de Veraguas. El incidente ocurrió cuando dos hermanos descendieron hacia el área del cañón y fueron sorprendidos por la crecida repentina del río. La mujer logró aferrarse y fue rescatada, mientras que su hermano continúa desaparecido.

Smith detalló que se trata de un área donde la geografía favorece el aumento repentino de la velocidad del agua cuando se producen lluvias en las partes altas de la cuenca. Al ser un cañón, el agua acelera considerablemente su desplazamiento, reduciendo el tiempo disponible para evacuar.

El funcionario recordó que el área cuenta con señalización debido a los riesgos existentes y a la presencia de proyectos hidroeléctricos en la cuenca.

“Si la lluvia te sorprende, y no hablo de la lluvia, sino de la cabeza de agua, te sorprende, la verdad es que el tiempo que tienes para poder evacuar es bien reducido”, advirtió.

Además, destacó que los operadores turísticos que trabajan en la zona colaboran actualmente en las labores de búsqueda y cuentan con experiencia en este tipo de entornos.

El director de Sinaproc indicó que durante el fin de semana también se activaron operativos en otras provincias debido a las condiciones meteorológicas. En Veraguas se atendió un reporte de personas desaparecidas que posteriormente fue descartado al comprobarse que se encontraban incomunicadas.

Además, se confirmó la recuperación del cuerpo de una persona fallecida tras un deslizamiento de tierra ocurrido en la provincia de Colón, mientras que en Panamá Oeste se registraron inundaciones en la vía Interamericana, a la altura de Panamá Pacífico y cerca de la entrada de Veracruz.

En Bocas del Toro también se reportaron deslizamientos de tierra en días recientes, aunque las vías afectadas ya fueron intervenidas por el Ministerio de Obras Públicas y sus contratistas.

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Smith explicó que el país continúa bajo la influencia de varios fenómenos atmosféricos que favorecen las lluvias, especialmente en Chiriquí, Bocas del Toro y el sur de Veraguas.

Detalló que el aviso por mar de fondo se mantiene vigente hasta el 10 de junio, mientras que el aviso por lluvias, que vencía este fin de semana, podría ser extendido debido a las condiciones observadas.

También señaló que en el océano Pacífico se desarrolla un disturbio atmosférico con potencial de influir en las condiciones meteorológicas de Panamá. No obstante, aclaró que las precipitaciones registradas hasta ahora no alcanzan la magnitud de eventos extremos como los provocados por los huracanes Eta e Iota.

El director de Sinaproc reconoció que las alertas y avisos emitidos por las autoridades no siempre son suficientes para evitar incidentes y consideró necesario fortalecer la cultura de prevención entre la población.

Explicó que se evalúan mecanismos para masificar las alertas tempranas mediante sistemas similares a los utilizados en otros países, en coordinación con el Ministerio de Seguridad.

Sin embargo, enfatizó que los ciudadanos también deben asumir la responsabilidad de verificar las condiciones meteorológicas antes de visitar playas, ríos, senderos o zonas de montaña.

“Si usted se levanta en las mañanas y usted se lava los dientes, usted se levanta en las mañanas y verifique las condiciones del clima”, recomendó.

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