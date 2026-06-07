Mundial 2026 - Panamá está en Canadá| Thomas Christiansen: "El sueño es sumar puntos e intentar pasar de grupo"

Panamá/La Selección de Panamá ya se encuentra en territorio mundialista. Tras el arribo del conjunto canalero a Toronto, el director técnico Thomas Christiansen fue claro al definir los objetivos del equipo para la cita mundialista de 2026: "dejar una buena imagen al país" y buscar "sumar puntos" para intentar avanzar de la fase de grupos.

A pesar de la ilusión que rodea al debut, el estratega hispano-danés prefirió mantener los pies sobre la tierra respecto a las posibilidades matemáticas del equipo.

"En este momento no hay fundamentos para hacer una estimación matemática, pero es nuestro deseo sumar puntos y, ojalá, también intentar pasar de grupo", señaló Christiansen a los medios.

El calendario de la 'Sele' en la fase de grupos

El seleccionado panameño aterrizó este domingo en Toronto, ciudad que albergará sus dos primeros compromisos del torneo que serán ante Ghana y Croacia, los días 17 y 23 de junio. Su tercer partido será Inglaterra al que enfrentará el día 27 en Nueva York-Nueva Jersey.

Identidad humana y balance de la preparación

Más allá de lo táctico, Christiansen enfatizó el valor del factor humano y la cohesión del plantel como las verdaderas fortalezas de Panamá. "La identidad, además de futbolística, es humana. Es un gran grupo", afirmó, destacando que el crecimiento del equipo es un esfuerzo conjunto entre los jugadores, el cuerpo técnico y el personal de apoyo.

Al ser cuestionado sobre los partidos amistosos de preparación contra Brasil, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina, el timonel aseguró que cumplieron con creces las expectativas de la planificación. Según el técnico, estos encuentros sirvieron como un termómetro ideal ante rivales de alta exigencia y como el escenario perfecto para despedirse de la afición local.

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Mensaje a la afición desde el campamento base

Antes de que la delegación panameña se trasladara al Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre —lugar elegido como su campamento base para la Copa del Mundo—, Christiansen aprovechó para enviar un mensaje directo a la marea roja.

"Que se sientan orgullosos e identificados con su selección; eso es lo que tenemos que hacer", puntualizó el entrenador, sellando el compromiso del equipo antes de su histórico debut.