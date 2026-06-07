Mundial 2026 | Kadir Barría queda fuera de la convocatoria para el viaje a Toronto con la selección de Panamá

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó oficialmente que Kadir Barría ha finalizado su participación con la Selección Nacional en esta etapa de preparación mundialista.

El joven delantero no formará parte del contingente de 28 jugadores que este domingo emprenderá viaje hacia Toronto, Canadá, para iniciar la fase final de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Otras noticias: Panamá empata con Bosnia y Herzegovina, cierra su preparación mundialista con buenas sensaciones

El grupo que viajará está compuesto por los 26 jugadores convocados para el torneo más dos reservas: John Gunn y Víctor Griffith. Una vez en Toronto, la delegación se trasladará por tierra hasta el Nottawasaga Training Site, ubicado en New Tecumseth, Ontario, donde quedará instalado el campamento base del equipo para ultimar los detalles antes del debut.

Durante su participación en la etapa de preparación, Barría disputó cinco partidos con la Selección Mayor, acumuló 512 minutos en cancha y anotó dos goles, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados del proceso ante la afición canalera. El atacante, de 18 años y actualmente vinculado al Botafogo de Brasil, generó gran expectativa entre los seguidores de la Selección por su rendimiento durante los amistosos de preparación.

Otras noticias: Mundial 2026 reacción de Thomas Christiansen: "Las sensaciones me dejan más tranquilo de cara a lo que viene"

En el último amistoso disputado este sábado ante Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park de Saint Louis, partido que terminó 1-1, Barría estuvo en el banquillo pero no tuvo participación. Ese resultado cerró la agenda de preparación de Panamá antes del inicio del torneo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará el próximo jueves 11 de junio con la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México, previo al partido entre México y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A. El torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones, se extenderá hasta el 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, y se disputará en tres países sede: Estados Unidos, México y Canadá.

Panamá, ubicada en el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra, tiene por delante un exigente calendario en la fase de grupos. Los canaleros debutarán el miércoles 17 de junio ante Ghana en el Toronto Stadium, continuarán el martes 23 de junio frente a Croacia, también en Toronto, y cerrarán la fase de grupos el sábado 27 de junio ante Inglaterra en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Kadir Barría no estará en esas canchas como parte del grupo convocado. Sus 512 minutos y sus dos goles en esta etapa quedan como su aporte a la preparación mundialista de la selección canalera.

Otras noticias: Mundial 2026 reacciones | Carlos Harvey: "Me siento bien y estoy apto para jugar el primer partido contra Ghana"

Otras noticias: Adalberto Carrasquilla | Thomas Christiansen actualiza el estado físico de 'Coco'