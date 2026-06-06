EN VIVO Panamá vs Bosnia y Herzegovina | Partido amistoso previo a la Copa del Mundo 2026

Panamá/¡Arranca la cobertura en vivo del último ensayo de la Selección de Panamá antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026! Desde el Energizer Park de St. Louis, Missouri, los dirigidos por Thomas Christiansen se miden esta tarde ante Bosnia y Herzegovina en lo que será mucho más que un simple amistoso: es la última prueba, el último ajuste, la última oportunidad de llegar afinados al torneo más grande del mundo.

El balón rueda a las 2:00 p.m. hora de Panamá. Panamá vestirá de rojo, mientras que Bosnia lo hará de azul. El termómetro marca 31 grados centígrados bajo un cielo nublado en Missouri, y las órdenes estarán a cargo del árbitro mexicano Enrique Santander, acompañado por sus compatriotas Enrique Bustos y Enedina Caudillo en las bandas, y el estadounidense Alexis Ferreira como cuarto árbitro.

Este compromiso llega en un momento clave para el equipo nacional. Panamá viene de caer ante Brasil 6-2 el domingo pasado y de celebrar una victoria en casa ante República Dominicana 4-2 el miércoles 3 de junio. Hoy es el tercer y último partido de preparación del ciclo mundialista, y la misión es clara: terminar con buenas sensaciones y trasladar esa confianza a Canadá.

Vale recordar que será apenas el segundo enfrentamiento de la era Christiansen frente a un equipo europeo. El único antecedente fue un amistoso ante Serbia en enero de 2021, que terminó 0-0 en el Estadio Rommel Fernández. Hoy, la historia invita a escribir un capítulo diferente.

En cuanto al ránking FIFA, Panamá ocupa la posición 34, muy por encima de los bosnios, quienes están en el puesto 64, según la clasificación de abril. Una ventaja en papel que el equipo querrá reflejar en el campo.

Tras el pitazo final, la delegación panameña abordará mañana domingo un vuelo chárter rumbo a Toronto para instalarse en su campamento base en New Tecumseth, Ontario, donde completará la preparación final antes de su estreno mundialista el 17 de junio ante Ghana en el Toronto Stadium.

Con información de FPF.