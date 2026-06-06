Panamá vs Bosnia y Herzegovina | Conoce más del rival de los canaleros para el amistoso mundialista

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Hoy desde las 2 pm Panamá vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/A pocas horas de que comience la cuenta regresiva final hacia la Copa del Mundo 2026, la Selección de Panamá tiene un último compromiso de preparación.

Los dirigidos por Thomas Christiansen se medirán hoy, a partir de las 2 pm, ante Bosnia y Herzegovina en su último partido amistoso antes de la gran cita mundialista.

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Un rival de altura y con historia reciente: la selección balcánica llegó al torneo tras eliminar nada menos que a la gran Italia en el repechaje de la UEFA. A continuación, todo lo que necesitas saber sobre este poderoso rival europeo.

Bosnia y Herzegovina ha sellado su pasaporte para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras una clasificación épica que culminó en un estallido de júbilo en el Estadio de Zenica. La selección balcánica, nacida en 1993 tras la disolución de Yugoslavia, participará por segunda vez en su historia en la máxima cita del fútbol, tras su recordado debut en Brasil 2014.

Una clasificación de infarto

La hazaña bosnia se fraguó en la Ruta A de las eliminatorias de la UEFA, donde el equipo demostró una resistencia de acero al superar dos tandas de penaltis consecutivas. Tras empatar 1-1 frente a Gales en semifinales, la selección repitió el guion en la final contra Italia. El joven Esmir Bajraktarević se vistió de héroe al anotar el penal decisivo frente a Gianluigi Donnarumma, desatando la locura de una afición que clamaba: "Soy bosnio, llevadme a Norteamérica".

El factor Barbarez y el eterno Džeko

El éxito actual lleva el sello del seleccionador Sergej Barbarez, una figura carismática que, además de ser una leyenda en la Bundesliga, es jugador profesional de póker. Barbarez ha logrado amalgamar un grupo que combina la frescura de talentos como Kerim Alajbegović con la jerarquía del capitán Edin Džeko. A sus 40 años, Džeko no solo es el jugador con más partidos y máximo goleador histórico del país, sino que fue el motor ofensivo en la clasificación con seis tantos vitales.

Hoja de ruta para el Mundial 2026

Tras quedar eliminada en la fase de grupos en su única participación previa, la selección bosnia llega con la ambición de hacer historia en un grupo que los llevará por las tres sedes del torneo:

12 de junio: Debut contra el anfitrión Canadá en Toronto .

Debut contra el anfitrión en . 18 de junio: Enfrentamiento ante Suiza en Los Ángeles .

Enfrentamiento ante en . 24 de junio: Cierre de la fase inicial frente a Catar en Seattle.

Con un esquema táctico 4-4-2 y una defensa liderada por el experimentado Sead Kolašinac, Bosnia y Herzegovina se presenta como un rival impredecible y motivado para superar sus registros históricos en suelo norteamericano.

Como información de último momento se conoció que el gran Edin Džeko no será de la partida para el onceno balcánico ante su similar de Panamá.

Lista de los 26 jugadores convocados por Bosnia-Herzegovina:

Porteros: Nikola Vasilj (St. Pauli/ALE), Martin Zlomislic (Rijeka/CRO), Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica/CRO)

Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta/ITA), Amar Dedic (Benfica/POR), Nihad Mujakic (Gaziantep/TUR), Nikola Katic (Schalke 04/ALE), Tarik Muharemovic (Sassuolo/ITA), Stjepan Radeljic (Rijeka/CRO), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria/ITA), Nidal Celik (RC Lens/FRA)

Centrocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City/ING), Ivan Sunjic (Pafos/CHP), Ivan Basic (Astana/KAZ), Dzenis Burnic (Karlsruher SC/ALE), Ermin Mahmic (Slovan Liberec/RCH), Benjamin Tahirovic (Brondby/DIN), Amar Memic (Viktoria Plzen/RCH), Armin Gigovic (BSC Young Boys/SUI), Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo/AUT), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven/HOL)

Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart/ALE), Jovo Lukic (Universitatea Cluj/RUM), Samed Bazdar (Jagiellonia/POL), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach/ALE), Edin Dzeko (Schalke 04/ALE)