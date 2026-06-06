Panamá vs Bosnia y Herzegovina | Previa, partido de dos selecciones mundialistas

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Hoy desde las 2 pm Panamá vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La espera está llegando a su fin para la Selección de Panamá, a solo unos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen afrontará hoy sábado su último compromiso de preparación cuando se mida a Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park de San Luis, Estados Unidos.

El encuentro representa una de las últimas oportunidades para que el cuerpo técnico ajuste detalles de cara al debut mundialista frente a Ghana, programado para el próximo 17 de junio en Toronto, Canadá. Con el torneo arrancando oficialmente el 11 de junio, cada minuto sobre el terreno de juego cobra una importancia especial para una selección panameña que busca llegar en las mejores condiciones a su segunda participación en una Copa Mundial.

La escuadra canalera llega a este compromiso después de una intensa semana jugando el pasado 31 de mayo ante Brasil en Río de Janeiro, luego jugar ante República Dominicana el miércoles 3 de junio en la gran despedida de su afici[on en el Rommel Fernández Gutiérrez, luego en San Luis, ciudad que se ha convertido en su centro de operaciones antes del viaje a Canadá.

Durante las sesiones de trabajo, Christiansen ha insistido en aspectos tácticos, movimientos defensivos y variantes ofensivas que podrían ser determinantes en el exigente desafío que representa el Grupo L, donde también figuran Inglaterra y Croacia.

El amistoso ante Bosnia y Herzegovina permitirá evaluar el estado físico y futbolístico de varios jugadores que aspiran a tener protagonismo en la cita mundialista. Asimismo, servirá para consolidar sociedades dentro del equipo y afinar mecanismos colectivos en ambas áreas del campo.

Para Panamá, el compromiso también representa una nueva prueba internacional frente a un rival europeo con características distintas a las que encontrará en la fase de grupos del Mundial. La intensidad física, la disciplina táctica y el juego aéreo de los bosnios ofrecerán un escenario exigente para medir el nivel competitivo del conjunto centroamericano.

La selección panameña llega con confianza tras una preparación que incluyó varios partidos amistosos y una concentración enfocada exclusivamente en el objetivo mundialista. Además, el grupo mantiene la base de jugadores que ha acompañado el exitoso proceso de clasificación y que logró asegurar el regreso de Panamá a la máxima cita del fútbol tras su ausencia en Catar 2022.

Uno de los aspectos que mantiene atento al cuerpo técnico de Thomas Christiansen es la condición física de varios jugadores importantes de la plantilla. Futbolistas como Adalberto Carrasquilla, Azarías Londoño, Luis Mejía y Aníbal Godoy han trabajado de manera diferenciada en algunos tramos de la preparación debido a distintas molestias y cargas físicas acumuladas durante la temporada, por lo que el entrenador ha optado por administrar cuidadosamente sus minutos.

Aunque la expectativa es que todos estén disponibles para el debut frente a Ghana, el amistoso ante Bosnia y Herzegovina servirá para evaluar su evolución y determinar el nivel competitivo con el que llegarán al Mundial. En ese sentido, todo apunta a que Christiansen presentará una formación muy cercana a la que utilizará en el estreno mundialista, con aproximadamente un 85% de la alineación titular proyectada para el compromiso del 17 de junio.

La intención del estratega hispano-danés sería consolidar automatismos, fortalecer sociedades en sectores clave del campo y permitir que el grupo gane ritmo competitivo antes de afrontar el desafío más importante del año.

El reloj sigue avanzando y el desafío mundialista está cada vez más cerca. Antes de poner rumbo a Toronto, la Selección de Panamá tendrá una última oportunidad para medir fuerzas, corregir aspectos y reforzar la confianza en un escenario que servirá como antesala de una nueva aventura en la élite del fútbol mundial.