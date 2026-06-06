Camiseta de la selección de Panamá es la mejor de todo el Mundial 2026

Panamá/La camiseta de Panamá, elegida como la mejor del Mundial 2026 por reconocida cuenta especializada.

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la fiebre mundialista ya se siente en cada rincón del planeta. Mientras las 48 selecciones clasificadas ultiman detalles para su debut en el torneo que arrancará este 11 de junio, una reconocida plataforma especializada en fútbol ha puesto a Panamá en lo más alto de un prestigioso ranking.

La cuenta de Instagram 1X1FTBL, seguida por más de 191 mil aficionados alrededor del mundo, realizó una evaluación de las equipaciones de las selecciones participantes y determinó que la camiseta diseñada por Reebok para la Selección de Panamá es la mejor entre todas las que estarán presentes en el Mundial 2026.

El reconocimiento representa un importante logro para la marca deportiva y para la propia Selección de Panamá, que se prepara para disputar la segunda Copa del Mundo de su historia. Según la valoración realizada por 1X1FTBL, el uniforme canalero destacó por su diseño, identidad visual y representación de la cultura futbolística panameña.

Detrás de Panamá se ubicó la camiseta de Estados Unidos, anfitrión del torneo y una de las selecciones llamadas a ser protagonistas. El tercer lugar fue para la elegante equipación de Inglaterra, una de las favoritas para pelear por el título mundial.

Panamá también lidera entre las camisetas de local

El análisis fue más allá de una clasificación general. La plataforma también eligió a la camiseta de Panamá como la mejor equipación de local de todo el campeonato, superando a potencias históricas y a diseños que han generado gran expectativa entre los aficionados.

Por su parte, la mejor camiseta de visitante fue otorgada a España, cuyo uniforme alternativo recibió elogios por su creatividad y estética moderna.

Las más decepcionantes del Mundial

No todas las selecciones corrieron con la misma suerte en la evaluación. La camiseta de Paraguay fue señalada como la que más decepcionó entre los diseños presentados para el torneo, mientras que la peor camiseta en la clasificación general fue la de Irán.

En las categorías específicas, la peor camiseta de local fue la de Jordania, mientras que la peor equipación de visitante recayó en Bélgica, una selección que tradicionalmente suele destacar por la calidad visual de sus uniformes.

Todo listo para la fiesta mundialista

Con el inicio del Mundial 2026 cada vez más cerca, las selecciones ya afinan sus últimos detalles para el torneo más importante del planeta. Mientras los jugadores buscan llegar en su mejor nivel futbolístico, los aficionados también disfrutan de otro de los grandes atractivos de cada Copa del Mundo: las camisetas que acompañarán a sus equipos en la máxima cita del fútbol.

Y en esta ocasión, según el criterio de 1X1FTBL, la gran ganadora es la Selección de Panamá, cuya nueva piel diseñada por Reebok ya presume el reconocimiento de ser la mejor entre las 48 selecciones que competirán por la gloria mundial.