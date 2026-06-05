Mundial 2026| Paraguay supera a Nicaragua en amistoso, pero enciende la alarma por Enciso

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, partido amistoso previo al Mundial 2026, el sábado 6 de junio desde las 2:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Paraguay/En un ambiente de fiesta ante 45.000 espectadores, Paraguay venció 4-0 en un amistoso a Nicaragua, en la despedida de la Albirroja de su afición, a ocho días de su primer compromiso por la Copa del Mundo en el Grupo D, ante el anfitrión Estados Unidos, en Los Angeles.

El impulso de la goleada en el estadio Defensores del Chaco se vio opacado por cuenta de la estrella de los guaraníes, Julio Enciso, que abandonó el campo en camilla a los 23 minutos tras una fea falta, con un diagnóstico preliminar de traumatismo en el muslo derecho que podría dejarlo fuera del partido con Estados Unidos el próximo 12 de junio.

A los 16 minutos había inaugurado el marcador Alejandro Romero, de penal. La salida de "la joya" de Paraguay impactó en sus compañeros, que advirtieron del juego brusco del rival al árbitro argentino Nicolás Ramírez.

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Enciso fue sustituido por el brasileño nacionalizado del Palmeiras, Mauricio.

A los 41 aumentó el anotador el delantero Miguel Almirón, a través de un zurdazo impresionante de izquierda a derecha, aprovechando un largo pase medido del volante Diego Gómez.

En el segundo tiempo, el DT ordenó el ingreso de un equipo diferente, incluido el arquero. Se retiró el "Gatito" Roberto Fernández e ingresó Orlando Gill, de San Lorenzo de Almagro.

A los 61, la tercera conquista fue de Matías Galarza Fonda, que punteó un rebote del arquero Pineda.

Cinco minutos más tarde, el turno fue del debutante del Talleres de Córdoba Alexandro Maidana, de 20 años, quien sometió a Pineda al cazar una asistencia de Mauricio.

-"En un solo abrazo"-

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, dijo estar satisfecho por el resultado y sostuvo que "Paraguay quiere sacarse (en el Mundial) la espinita que le dejó Estados Unidos (en el último amistoso que disputaron 2-1)", el próximo 12 de junio.

"Si comenzamos con el pie derecho se hará mas llevadero el mundial", destacó.

El DT Gustavo Alfaro dijo que su equipo "tratará de utilizar los minutos que tengamos para llegar de la mejor manera".

"Los muchachos se merecen la retribución que le dio su público. Vamos en un solo abrazo con destino a la Copa del Mundo", subrayó.

El DT de Nicaragua, Juan Real, dijo que su conjunto enfrentó un partido difícil pero que se encuentra en un proceso de aprendizaje.

"Hemos empatado con una buena selección (el 29 de mayo con Sudáfrica) y me ha gustado el comportamiento, la mentalidad del equipo. Tenemos que seguir por ese camino para seguir creciendo", expresó.