Grupo L del Mundial 2026: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá protagonizan una batalla de alto voltaje

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, sábado 6 de junio 2:00 pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha. A medida que se acerca el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, las selecciones participantes afinan detalles con la mirada puesta en la máxima cita del fútbol.

En esta ocasión, presentamos una radiografía del Grupo L, sector en el que competirá la Selección de Panamá junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, cuatro equipos que llegan respaldados por destacadas campañas clasificatorias y con el objetivo de avanzar a la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Conozca el recorrido, los principales protagonistas y los desafíos que marcarán el camino de los canaleros en su segunda participación mundialista.

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La conformación del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha despertado interés por reunir a cuatro selecciones que lograron su clasificación mediante campañas sólidas en sus respectivas confederaciones. Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá compartirán una zona que combina experiencia mundialista, jugadores de renombre internacional y equipos que han mostrado regularidad durante el proceso eliminatorio.

La selección de Inglaterra aseguró su boleto al torneo tras completar una campaña perfecta en las eliminatorias de la UEFA. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel ganó sus ocho compromisos, anotó 22 goles y finalizó la fase clasificatoria sin recibir anotaciones. Entre sus principales referentes figura el delantero Harry Kane, quien aportó ocho goles durante el recorrido hacia la cita mundialista.

Por su parte, Croacia confirmó una vez más su consistencia en el escenario internacional. El equipo dirigido por Zlatko Dalic terminó invicto su proceso clasificatorio y obtuvo su séptima participación en una Copa Mundial. Los croatas registraron siete victorias y un empate, terminando por delante de Chequia en su grupo. Durante la eliminatoria destacó la experiencia de Luka Modric, quien continuó ampliando sus registros históricos con la selección balcánica.

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Desde África, Ghana logró su clasificación tras liderar su grupo en las eliminatorias de la CAF. El conjunto dirigido por Carlos Queiroz sumó ocho victorias en diez encuentros y encontró en Jordan Ayew a su principal referencia ofensiva. Los ghaneses aseguraron resultados importantes tanto en condición de local como de visitante, consolidando así su regreso a la máxima competición del fútbol mundial.

Mientras tanto, Panamá selló su retorno a la Copa Mundial después de no participar en la edición de Catar 2022. Bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen, la selección nacional completó una campaña consistente en las eliminatorias de la CONCACAF. Los panameños ganaron todos sus partidos de la segunda ronda y posteriormente mantuvieron su regularidad en la fase final, certificando la clasificación con una victoria de 3-0 sobre El Salvador en Ciudad de Panamá.

El calendario del Grupo L comenzará el 17 de junio con los encuentros entre Inglaterra y Croacia en Dallas, además del partido entre Ghana y Panamá en Toronto. La segunda jornada se disputará el 23 de junio con los compromisos Inglaterra-Ghana y Panamá-Croacia. Finalmente, el 27 de junio se cerrará la fase de grupos con los duelos Panamá-Inglaterra y Croacia-Ghana.

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Uno de los encuentros más llamativos para la afición panameña será precisamente el choque ante Inglaterra, rival al que enfrentó en la fase de grupos de Rusia 2018, torneo en el que Panamá anotó su primer gol en una Copa Mundial.

Con selecciones que llegan respaldadas por buenos resultados en sus respectivas eliminatorias, el Grupo L del Mundial 2026 se perfila como uno de los sectores más competitivos de la primera fase. Los cuatro equipos buscarán avanzar a la siguiente ronda en una zona donde cada punto podría resultar determinante para definir la clasificación.

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