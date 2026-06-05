Mundial 2026| Alemania podría tener una baja repentina con el torneo cerca de comenzar

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Alemania/El juvenil delantero Lennart Karl podría perderse el Mundial 2026, que se inicia el jueves, por una lesión, dijo el viernes el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann.

En una charla en Chicago antes del amistoso del sábado contra Estados Unidos, el último partido de preparación de Alemania para el Mundial, Nagelsmann confirmó que Karl, de 18 años, es duda para el torneo tras sufrir una lesión en el entrenamiento.

"Para ser sincero, no tuvo buena pinta. Ahora va al hospital para que le hagan una resonancia", afirmó el DT. "Primero tenemos que asimilar la situación, y él también. Para eso necesitamos un diagnóstico. Luego veremos si convocamos o no a un sustituto".

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Nagelsmann no reveló la naturaleza de la lesión sufrida por Karl.

El delantero del Bayern Munich debutó en la máxima categoría esta temporada y rápidamente se afianzó como parte del equipo de Vincent Kompany que ganó la Bundesliga.

Karl fue titular por primera vez en la selección cuatro veces campeona del mundo en la victoria por 4-0 el domingo en un amistoso contra Finlandia jugado en Maguncia, en la que dio una asistencia.

Nagelsmann también confirmó que el veterano portero Manuel Neuer no estará en condiciones a tiempo para el amistoso ante Estados Unidos, pero confió en que regresara para el primer partido de Alemania en el Mundial, contra Curazao, el 14 de junio por el Grupo E, que completan Costa de Marfil y Ecuador.

Neuer, campeón del mundo en Brasil 2014, fue sorprendentemente convocado de nuevo el mes pasado para Norteamérica 2026o, casi dos años después de anunciar su retiro del fútbol internacional.

"A su edad, no necesita una fase de preparación", dijo Nagelsmann sobre Neuer. "Sabe cómo manejar situaciones de alta presión".

"Está en camino de alcanzar su mejor estado de forma. Sin embargo, no queremos correr ningún riesgo mañana", finalizó el seleccionador de los teutones.