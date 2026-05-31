Mundial 2026| Alemania supera por goleada la prueba en casa ante Finlandia

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana, partido amistoso previo al Mundial 2026, el miércoles 3 de junio desde las 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Alemania/Alemania se impuso a Finlandia por 4-0, este domingo en Maguncia, en uno de sus dos partidos de preparación para el Mundial 2026, el único en casa antes de volar a Estados Unidos.

En la primera parte, la apertura del marcador llegó por medio de Deniz Undav (34'), goleada continuada por Florian Wirtz (48'), de nuevo Undav (57') y luego Jamal Musiala (63').

"Fue una noche de diez, con la familia aquí, hemos ganado... Y contribuí participando en tres goles, no se puede pedir más", dijo Undav.

Tras una jornada de descanso el lunes, los alemanes volarán el martes a Chicago para la segunda fase de su preparación para el Mundial 2026 (11 de junio-19 de julio) y una última prueba contra Estados Unidos el 6 de junio (18h30 GMT).

Te puede interesar: Mundial 2026| Alemania solicita a jugadores separar la política del deporte en el torneo

En el Grupo E, los alemanes comenzarán su competición el 14 de junio en Houston (Texas) contra Curazao, antes de enfrentarse a Costa de Marfil el 19 de junio en Toronto (Canadá), y luego a Ecuador el 24 de junio en East Rutherford (Nueva Jersey).

Ante Finlandia, el seleccionador alemán Julian Nagelsmann probó algunas novedades, con Lennart Karl en el costado derecho del ataque, Nathaniel Brown como lateral izquierdo y también Felix Nmecha en el centro del campo.

En la portería, el titular fue Oliver Baumann ante la ausencia de Manuel Neuer, que ha salido de su retirada con la Mannschaft para el Mundial 2026 pero que todavía se recupera de un dolor en el gemelo izquierdo.

Te puede interesar: Mundial 2026| Luca Zidane pone su nombre en la lista de la Selección de Argelia

El primer gol llegó en un córner jugado rápidamente entre Karl y Joshua Kimmich, que encontró a Undav con un centro perfectamente rematado de cabeza.

Al comienzo de la segunda parte, tras una presión alta, Undav encontró solo a Wirtz a seis metros de la portería, que no dio opción al guardameta finlandés Lukas Hradecky.

En un contraataque iniciado por Karl, la joven promesa (18 años) del Bayern encontró a Undav en profundidad y en el momento justo, que firmó su doblete antes de ser sustituido a la hora de juego, ligeramente tocado en un muslo.

Y en su primer partido con Alemania desde marzo de 2025, Musiala marcó el último gol con un bonito zurdazo.

"Espero que haya sido divertido para todos. Hacía tiempo que no marcaba", señaló el mediapunta del Bayern Munich.

Te puede interesar: Mundial 2026| Sudáfrica retrasa su viaje a México para la cita orbital