Panamá/La Selección de Panamá, dirigida por el entrenador Thomas Christiansen, afronta esta tarde una de las pruebas más exigentes de su preparación rumbo al Mundial 2026, en un escenario cargado de historia y ante una de las potencias más grandes del fútbol mundial.

Este compromiso representa el primero de los tres amistosos que disputará la escuadra canalera antes de iniciar su aventura mundialista. Posteriormente, Panamá se medirá a República Dominicana el 3 de junio en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez y cerrará su fase de preparación el 6 de junio frente a Bosnia y Herzegovina en San Luis.