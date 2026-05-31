Más de 26 mil colombianos en Panamá estuvieron habilitados para votar en sus elecciones presidenciales

La participación de votantes aumentó cerca de un 40% en comparación con las elecciones de 2022.

Ciudad de Panamá/Una verdadera fiesta democrática vivieron este sábado 31 de mayo los ciudadanos colombianos residentes en Panamá, quienes acudieron a las urnas para participar en la jornada electoral que también se desarrolló en distintos países alrededor del mundo.

Desde las 8:00 de la mañana inició el proceso de votación en el Consulado General de Colombia en Panamá, ubicado en el sector de Paitilla. Sin embargo, debido a la alta afluencia de votantes, las mesas electorales fueron trasladadas a uno de los salones del Hotel Plaza Paitilla Inn, ubicado frente a la sede consular.

El cónsul de Colombia en Panamá, José Antonio Soto, destacó el desarrollo ordenado de la jornada electoral.

"Desde el día lunes, cuando inició esta jornada, y durante toda la semana hemos observado una participación bastante nutrida. Contamos con la presencia de funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia y, lógicamente, del personal del Consulado, atentos para que todo se desarrollara con normalidad y celeridad", señaló Soto.

Para este proceso electoral de 2026, el Consulado General de Colombia en Panamá reportó que cerca de 26 mil colombianos estaban habilitados para ejercer su derecho al voto, lo que representa un incremento aproximado del 40% en comparación con los ciudadanos habilitados durante las elecciones de 2022.

Panamá alberga una importante comunidad colombiana y cuenta con cuatro consulados, ubicados en la Ciudad de Panamá, Colón, Jaqué y Puerto Obaldía.

Concluida la jornada electoral, ahora la atención se centra en los resultados oficiales que serán divulgados por las autoridades electorales colombianas.

Con información de Fabio Caballero