Presidenta de la Corte Suprema sobre el Estado de derecho: 'Todos debemos respetar los procedimientos'

Durante sus declaraciones, Chen Stanziola destacó que los sistemas judiciales están en constante evolución con el objetivo de responder de manera más eficiente a las necesidades de la sociedad y fortalecer la impartición de justicia.

Ciudad de Panamá, Panamá/La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, reiteró la importancia de respetar el Estado de derecho y los procedimientos establecidos por la ley, al referirse a los desafíos que enfrenta el sistema de administración de justicia y la necesidad de preservar la independencia judicial.

Durante sus declaraciones, Chen Stanziola destacó que los sistemas judiciales están en constante evolución con el objetivo de responder de manera más eficiente a las necesidades de la sociedad y fortalecer la impartición de justicia.

En ese sentido, aseguró que el Órgano Judicial mantiene el compromiso de impulsar una administración de justicia más sólida y efectiva, siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes de la República.

“Vivimos en un Estado de derecho donde las leyes y los diseños procesales establecen los pasos que deben seguirse. Es deber de todos, incluyendo al Órgano Judicial, respetar esos procedimientos”, manifestó la magistrada presidenta.

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Al ser consultada sobre inquietudes ciudadanas relacionadas con decisiones judiciales en materia de medidas cautelares dentro de procesos penales, Chen Stanziola señaló que no le corresponde emitir opiniones sobre actuaciones particulares de los jueces.

Explicó que muchos de estos casos pueden ser revisados por tribunales superiores e incluso llegar eventualmente al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, por lo que cualquier pronunciamiento previo podría comprometer la objetividad e imparcialidad que exige el cargo.

La magistrada subrayó que la independencia judicial requiere prudencia y respeto por parte de todos los actores involucrados en el sistema de justicia, garantizando que las decisiones sean adoptadas conforme al debido proceso y dentro de las instancias competentes.

Chen Stanziola también enfatizó que la independencia de los jueces constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho y de la democracia. Finalmente, sostuvo que el fortalecimiento de la institucionalidad y el respeto a la autonomía judicial son elementos esenciales para mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y asegurar que las decisiones se adopten con apego a la ley y libres de presiones externas.