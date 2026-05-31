Clima en Panamá: aguaceros y tormentas eléctricas marcarán el último domingo de mayo

Según el pronóstico oficial, durante la mañana predominarán los cielos nublados sobre la vertiente caribeña, acompañados de lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica en distintos puntos de la región.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este domingo 31 de mayo se esperan condiciones de tiempo inestable en gran parte del territorio nacional, con un Caribe lluvioso y aguaceros acompañados de tormentas aisladas en sectores de la vertiente del Pacífico.

Según el pronóstico oficial, durante la mañana predominarán los cielos nublados sobre la vertiente caribeña, acompañados de lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica en distintos puntos de la región. Para la tarde, las precipitaciones continuarán de forma intermitente, sin descartar tormentas aisladas. En horas de la noche persistirán los cielos nublados y las lluvias, especialmente en la provincia de Bocas del Toro y el sector oriental de la comarca Guna Yala.

En la vertiente del Pacífico, se espera un cielo entre parcialmente nublado y nublado durante la mañana, con lluvias sobre áreas marítimas y sectores costeros de Panamá Oeste, Coclé, Darién y la península de Azuero. Para la tarde, el Imhpa pronostica aguaceros de variada intensidad acompañados de descargas eléctricas en distintos puntos de la región.

Las lluvias continuarán durante la noche, aunque con menor intensidad, principalmente en zonas de Chiriquí, Veraguas, el macizo montañoso de Azuero, Darién y la comarca Emberá-Wounaan. En el resto del Pacífico se mantendrán condiciones nubladas.

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Temperaturas y vientos

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 °C y 30 °C en la vertiente del Caribe, mientras que en el Pacífico se ubicarán entre 29 °C y 32 °C. En las zonas montañosas y la Cordillera Central, los registros estarán entre 19 °C y 26 °C.

Los vientos en el Caribe serán variables, predominando componentes del oeste, suroeste y noroeste, con velocidades inferiores a 20 kilómetros por hora. En el Pacífico también se mantendrán variables, con velocidades menores a 25 kilómetros por hora.

Condiciones marítimas y radiación UV

En el litoral Caribe se esperan olas entre 0.8 y 1.2 metros de altura, con periodos de entre 8 y 9 segundos.

Para el litoral Pacífico, el pronóstico indica oleajes de entre 0.7 y 1.6 metros de altura y periodos de 16 a 18 segundos, manteniéndose condiciones de advertencia para la navegación.

Además, los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se ubicarán en niveles de riesgo entre moderado y muy alto, con valores que oscilarán entre 5 y 10 en distintas regiones del país.