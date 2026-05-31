Los colombianos empiezan a votar para elegir presidente en medio de una ola violenta

Las urnas estarán abiertas desde las 13H00 GMT hasta 21H00 GMT para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro (2022-2026), que por ley no puede aspirar a la reelección.

Bogotá, Colombia/Los colombianos empezaron a votar este domingo en comicios presidenciales para decidir si renuevan su voto de confianza a la izquierda en el poder o giran con fuerza a la derecha, en medio de la peor ola de violencia en la última década.

Las urnas estarán abiertas desde las 13H00 GMT hasta 21H00 GMT para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro (2022-2026), que por ley no puede aspirar a la reelección.

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