Ordenan reporte periódico para el dirigente sindical Genaro López por caso de supuesto peculado en fondos para Conusi

La investigación del Ministerio Público señala a Genaro López y Marco Andrade, ambos dirigentes sindicales, con una presunta lesión patrimonial superior a los 750 mil dólares en perjuicio del Ministerio de Trabajo con fondos destinados a Conusi.

Ciudad de Panamá, Panamá/El juez de garantías Fermín Bonilla estableció las medidas cautelares para los dirigentes sindicales Genaro López y Marco Andrade, tras la audiencia celebrada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, el sábado 27 de junio.

Para Genaro López se determinó la imposición de un reporte periódico, el cual deberá cumplir presentándose ante las autoridades dos veces a la semana. Para Marco Andrade se dispuso una medida de arresto domiciliario.

La Fiscalía apeló las medidas ordenadas por el juez, por lo que se programó una audiencia de apelación para el próximo 14 de julio.

Durante la audiencia, el juez legalizó la aprehensión de ambos dirigentes y acogió la imputación de cargos presentada por el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez. En el caso de Genaro López, se le imputó el cargo de peculado doloso agravado. Para Marco Andrade, los cargos formulados fueron por los delitos de peculado por extensión y blanqueo de capitales. Ambos fueron aprehendidos el jueves anterior a solicitud del Ministerio Público.

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La acusación

La acusación se centra en el manejo de los recursos entregados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) a la Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi) para la formación de los trabajadores en materia laboral. El fiscal Eduardo Rodríguez sostuvo que, entre 2019 y 2025, se produjeron irregularidades en la administración de estos fondos destinados a la capacitación.

La Fiscalía se basó en una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, la cual arrojó una lesión patrimonial de $760,951 en el manejo de los dineros del Mitradel.

El fiscal Rodríguez detalló que entre las irregularidades detectadas figuraba la ausencia de documentos que sustentaran el pago de viáticos, la falta de copias de los diplomas entregados a los participantes de los seminarios y deficiencias en la justificación de los fondos destinados a la alimentación de los trabajadores.

Los abogados defensores Miguel Ángel Rodríguez y Javier Quintero rechazaron la hipótesis de la Fiscalía. Según la defensa, la organización sindical realizó las jornadas con recursos propios y posteriormente presentó al ministerio la relación de gastos correspondientes a viáticos, desayunos y transporte. Quintero aseguró que esos gastos fueron debidamente sustentados, revisados y auditados.

Otra investigación

De forma paralela, Genaro López enfrenta otro proceso penal a cargo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, en el que fue imputado por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsificación de documentos.

En esa investigación mantiene como medida cautelar el reporte periódico todos los viernes.

Según el Ministerio Público, ese expediente se originó en 2022, tras una querella presentada por el abogado Rolando Fernández Bultrón en representación de 143 trabajadores de la construcción afiliados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) en isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

La Fiscalía sostiene que el caso está relacionado con una presunta transacción para la compra y venta de una isla que habría sido realizada por dirigentes sindicales a nombre de la organización.