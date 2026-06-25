Genaro López y Marco Andrade son aprehendidos por presunto desvío de más de $750 mil en contra de Conusi

En la carpeta de investigación, la Fiscalía Anticorrupción determinó que los fondos del seguro educativo descontados a todos los trabajadores no fueron utilizados para promover la educación sindical, ni para reparar escuelas, sino para otros fines no previstos en la ley.

Ciudad de Panamá/Los dirigentes sindicales Genaro López y Marcos Andrade, requeridos por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de peculado, fueron aprehendidos en la mañana de este jueves 25 de junio mediante el desarrollo de la operación “SEDU”.

La investigación desarrollada por su Fiscalía Anticorrupción relaciona al exsecretario general del Suntras y a otro sindicalista con una lesión patrimonial de $750,951.50 al Estado, relacionada con fondos asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).

En la diligencia de allanamiento y registro previamente autorizadas por un juez de garantías, desarrolladas en Panamá Oeste y Panamá, la Policía Nacional y la Fiscalía ubicaron indicios relacionados con la investigación por hechos cometidos en el periodo (2019-2023).

La operación SEDU fue realizada por la Procuraduría General de la Nación, tras una investigación iniciada luego de informe de auditoría que reflejaba irregularidades en el uso de fondos estatales asignados a Conusi, provenientes del 5% del seguro educativo que se descuenta a trabajadores del sector privado y público.

En la carpeta de investigación, la Fiscalía Anticorrupción determinó que los fondos del seguro educativo descontados a todos los trabajadores no fueron utilizados para promover la educación sindical, ni para reparar escuelas, sino para otros fines no previstos en la ley.

En las próximas horas, los sindicalistas se enfrentarán a una audiencia de garantías en donde se determinará si la aprehensión fue legal, se imputarán cargos y también se impondrán medidas cautelares.

Por este hecho, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente se estará pronunciando en las próximas horas.

Cabe recordar que, paralelamente, López mantiene una investigación por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada. El exdirigente sindical está imputado por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad de documentos. Por este caso mantiene una medida cautelar de reporte periódico todos los viernes.

La investigación se remonta a 2022, cuando el abogado Fernández Bultrón presentó una querella en representación de 143 trabajadores de la construcción afiliados al Suntracs en isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso guarda relación con una presunta transacción de compra y venta de una isla en esa provincia que habría sido realizada por dirigentes del sindicato a nombre de la organización.

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