Foro de la OEA: Mulino advierte sobre amenazas a la democracia y pide acciones reales para defenderla

El mandatario panameño advirtió que las democracias enfrentan hoy presiones reales: la desconfianza ciudadana, la desinformación, la desigualdad creciente y —lo que más le preocupa— la expansión del crimen organizado internacional y el narcotráfico como fuerzas que corrompen el Estado democrático desde adentro.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, ofreció hoy el discurso de apertura de la Undécima Conferencia Ministerial de la Junta de Gobierno de la Comunidad de las Democracias.

Durante el evento, desarrollado en el centro de convenciones Atlapa, el mandatario instó a los países presentes a defender la democracia en la región frente a factores “que no la respetan y corrompen el Estado democrático desde adentro”.

Durante el foro celebrado en paralelo al 56.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el presidente Mulino destacó la importancia de este encuentro y de la Comunidad de las Democracias como espacios regionales para no solo para abordar los desafíos del continente, sino también para emprender acciones reales.

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“Aquí es donde este foro tiene una responsabilidad particular. La Comunidad de Democracias no es como otros organismos multilaterales. No convocamos a todos los gobiernos del mundo sin distinción: convocamos a los que han asumido un compromiso explícito con la democracia. Eso nos da una legitimidad y una libertad que otros foros no tienen. Y también nos impone una exigencia mayor. Si nosotros, que nos reunimos precisamente en nombre de la democracia, no somos capaces de actuar cuando ella está amenazada, entonces ¿quién lo hará?”, expresó Mulino.

El mandatario panameño advirtió que las democracias enfrentan hoy presiones reales: la desconfianza ciudadana, la desinformación, la desigualdad creciente y —lo que más le preocupa— la expansión del crimen organizado internacional y el narcotráfico como fuerzas que corrompen el Estado democrático desde adentro. “Estas amenazas no respetan fronteras y no pueden combatirse país por país, reunión por reunión. Exigen una acción coordinada”, manifestó.

El presidente Mulino señaló, además, que la mejor manera de saber si somos capaces de atender los desafíos es mirarnos con honestidad, ya que, señaló, hay cuatro situaciones en nuestra región que ponen a prueba, de manera concreta, si la Comunidad de las Democracias “responde o solo delibera”.

En ese sentido, mencionó las situaciones que atraviesan Nicaragua, por el “deterioro de los derechos fundamentales” que es grave y documentado; Cuba, donde el pueblo sigue esperando la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes; Venezuela, donde la comunidad democrática “debe levantar la voz con más fuerza en favor de una transición democrática real y de elecciones libres y verificables”; y Bolivia, donde el gobierno democrático enfrenta una ofensiva de desestabilización.

“Estos cuatro casos no son abstracciones geopolíticas. Son pueblos concretos, ciudadanos reales que nos miran y nos preguntan si los vamos a ayudar o solo vamos a hablar de ellos en documentos que pocos leerán. Necesitamos ser más demócratas de acción y menos demócratas de salón refrigerado”, reafirmó Mulino durante su intervención en el foro, realizado en el marco de la Presidencia pro tempore de la Comunidad de Democracias (CD) que ostenta Panamá y la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826.

“Panamá asumió la Presidencia pro tempore de esta Comunidad con el compromiso de ejercerla con propósito, no con protocolo. Queremos que al final de este año podamos mirar atrás y decir que hicimos algo concreto por la democracia. La historia no recuerda a quienes tuvieron los mejores discursos. Recuerda a quienes tuvieron el coraje de actuar. Eso es lo que este momento nos exige”, remarcó el presidente Mulino, quien estuvo acompañado del canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez.

El encuentro reunió a representantes diplomáticos de los Estados miembros, así como a integrantes de la sociedad civil. La consolidación democrática: Reforzar la resiliencia institucional frente a presiones y regímenes autoritarios; y el cumplimiento de principios: Reafirmar los compromisos estipulados en la Declaración de Varsovia, abogando por los derechos humanos, elecciones justas y el Estado de Derecho, destacaron entre los objetivos del foro.

Igualmente, temas como la juventud y participación, así como fomentar el Plan Estratégico 2024-2028 de la organización, que destaca el papel de los jóvenes en la defensa de los valores democráticos; y el Diálogo regional: Integrar las perspectivas y desafíos de gobernanza en América Latina, también figuran entre los objetivos.

El pasado mes de enero, en el marco de su liderazgo y rol internacional, Panamá asumió oficialmente la Presidencia pro tempore de la Comunidad de Democracias para el año 2026, centrada en fortalecer la resiliencia democrática, promover el respeto de los derechos humanos y reforzar la cooperación entre las democracias de todas las regiones.

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