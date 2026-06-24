Asamblea de la OEA adopta nueva declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas

La OEA recordó resoluciones anteriores en las que ha solicitado a ambos países retomar las negociaciones con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la controversia.

Ciudad de Panamá/La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó por aclamación una nueva declaración sobre la “Cuestión de las Islas Malvinas”, durante su quincuagésima sexta sesión ordinaria, celebrada en Panamá.

El documento, aprobado el 24 de junio de 2026, reafirma la posición del organismo regional sobre la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En la declaración, la OEA recordó resoluciones anteriores en las que ha solicitado a ambos países retomar las negociaciones con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la controversia, considerada por el organismo como un tema de interés hemisférico permanente.

El texto reconoce los vínculos políticos, culturales y comerciales que mantienen Argentina y el Reino Unido, así como la importancia de continuar promoviendo el diálogo y la cooperación entre ambas naciones.

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Asimismo, la Asamblea General expresó su respaldo a la voluntad del Gobierno argentino de continuar explorando vías pacíficas para resolver la disputa y destacó su enfoque constructivo hacia los habitantes de las Islas Malvinas.

La OEA reiteró la necesidad de que los dos gobiernos reanuden, “lo antes posible”, las negociaciones sobre la soberanía, con el propósito de alcanzar una solución definitiva.

Finalmente, el organismo regional decidió mantener el análisis de la cuestión de las Islas Malvinas en futuras sesiones hasta que se logre un acuerdo entre las partes involucradas.