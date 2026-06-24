OEA debate en Panamá crisis democráticas en Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití

Piden a la OEA pasar de la reacción a la prevención ante crisis regionales.

Panamá/La tercera plenaria de la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se desarrolla en Panamá, puso sobre la mesa la preocupación de varios países por el deterioro democrático, la violencia política y las crisis sociales que afectan a la región.

Durante la sesión de este miércoles, estaba prevista la intervención de representantes de al menos 19 países. Uno de los discursos que llamó la atención fue el de Paraguay, cuyo representante afirmó que su país cree en la OEA, pero pidió que el organismo tenga más resultados y actúe más desde la prevención que desde la reacción.

El representante paraguayo también expresó preocupación por la situación en Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. En su intervención advirtió que la defensa de la democracia no puede quedarse en declaraciones diplomáticas.

No podemos normalizar la represión, la neutralidad y el silencio no son opciones, no podemos reunirnos aquí en nombre de la democracia y al mismo tiempo guardar silencio ante la existencia de presos políticos y desaparecidos en los países citados (...)”, señaló.

Además, pidió un compromiso regional más firme frente a los países donde, según planteó, se han debilitado las garantías democráticas.

Debemos lograr un compromiso hemisférico para el restablecimiento pleno de la democracia en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua”, manifestó.

La crisis en Bolivia también ocupó parte importante del debate. Su representante reconoció que el país atraviesa unos 50 días de tensión, con reclamos sociales que considera legítimos, pero que también han derivado en bloqueos que afectan la circulación de ambulancias, suministros y otros servicios esenciales.

Hoy enfrentamos tensiones sociales más intensas, una creciente polarización política, la expansión de la desinformación, mayores niveles de violencia y una progresiva erosión de la confianza en las instituciones públicas”, expresó el representante boliviano.

Agregó que estos factores ponen a prueba la capacidad de las democracias para atender las demandas ciudadanas sin afectar la estabilidad del país.

“Todo ello pone a prueba la capacidad de nuestras democracias para responder a demandas legítimas sin comprometer la estabilidad que garantiza la convivencia”, dijo.

Otros representantes también hicieron referencia a la crisis de Haití, un país que, según se planteó durante la plenaria, lleva años de sufrimiento sin una respuesta efectiva de la comunidad regional.

La representante de Costa Rica se sumó a las preocupaciones por la situación democrática y social en varios países del continente, y además alertó sobre los problemas ambientales que enfrenta su país por la minería ilegal.

La plenaria continuaba con la intervención de las delegaciones, en una jornada marcada por llamados a fortalecer la democracia, proteger los derechos humanos y exigir a la OEA respuestas más oportunas frente a las crisis que golpean al continente.

Con información de Elizabeth González