Asamblea de la OEA en Panamá defiende la democracia y convoca encuentro de seguridad regional

En este encuentro realizado el 23 de junio, Panamá manifestó su profunda preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragu a, expresó su respaldo a una pronta transición democrática en Venezuela mediante elecciones libres y reiteró el apoyo al orden constitucional de Bolivia a través del envío de una misión ministerial de la OEA.

Panamá aboga por ejercer una defensa activa y coherente de la democracia representativa y la institucionalidad regional, advirtiendo que el multilateralismo debe ser la herramienta principal para afrontar los desafíos actuales del hemisferio.

Así lo expresó el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, en el marco del diálogo de jefes de delegación de la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presidida por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez.

En el encuentro, que coincide con la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, Guevara Mann afirmó que la unidad del continente exige principios compartidos que no se apliquen selectivamente, llamó a la coherencia hemisférica ante las crisis institucionales y exigió el fin de las medidas discriminatorias contra la flota marítima panameña.

En este encuentro realizado el 23 de junio, Panamá manifestó su profunda preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, expresó su respaldo a una pronta transición democrática en Venezuela mediante elecciones libres y reiteró el apoyo al orden constitucional de Bolivia a través del envío de una misión ministerial de la OEA.

"La defensa de la democracia exige coherencia, pero también acción. El silencio ante la erosión de las instituciones democráticas termina debilitando la credibilidad de nuestro sistema interamericano", subrayó Guevara Mann.

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En relación con las acciones para frenar el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la trata de personas, el viceministro anunció que el Gobierno panameño convocará a una conferencia regional sobre seguridad hemisférica al más alto nivel. Afirmó que esperan que este encuentro se desarrolle de manera conjunta con la reunión ministerial de Seguridad Pública que albergará Panamá durante el segundo semestre del 2026.

Al finalizar su intervención, Guevara Mann reafirmó la importancia estratégica de la libertad de navegación y el libre tránsito por las rutas marítimas internacionales para la economía global, aprovechando el espacio para formular un firme llamado al cese de las medidas discriminatorias que actualmente afectan a las embarcaciones de bandera panameña.

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