De ruta de escape a pesadilla vial: El crítico estado de la carretera en Kuna Nega

El mal estado de la calle contrasta con la importancia estratégica que posee, ya que no solo sirve de acceso local, sino que es utilizada de forma habitual como un atajo vial para evadir la alta congestión vehicular que se registra en arterias principales de la capital, tales como la vía Transístmica y la vía Centenario.

Ciudad de Panamá/La principal vía de acceso a la comunidad de Kuna Nega y otras zonas aledañas al relleno sanitario de cerro Patacón se encuentra en un estado crítico, siendo calificada por residentes y conductores más como una trocha que como una carretera. Esta ruta, que rodea el vertedero, conecta también con sectores como Villa Cárdenas y Calle 50, beneficiando e impactando directamente a una población estimada de al menos 6,000 personas.

Durante las mañanas, la situación se vuelve especialmente compleja, ya que los conductores se ven obligados a realizar maniobras constantes en un intento por disminuir los daños mecánicos en sus vehículos particulares, autobuses de transporte público y taxis que brindan el servicio en el área.

A pesar de las promesas de rehabilitación que los residentes afirman haber escuchado a lo largo de varios años, ninguna intervención profunda se ha concretado y la calle nunca ha recibido una capa de asfalto.

Al respecto, uno de los transportistas que utiliza la vía diariamente para ofrecer el servicio de taxi manifestó su frustración, señalando que la comunidad se encuentra en el abandono y que ya están cansados de enfrentar el mismo problema recurrente, agregando que, en su experiencia, las autoridades suelen prometer reparaciones, pero al final no cumplen con nada.

Ante este panorama, los afectados exigen que, de ejecutarse una futura rehabilitación, se emplee un material de alta resistencia debido al continuo paso de equipo pesado, como los camiones de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) que transportan los desechos hacia cerro Patacón.

El mal estado de la calle contrasta c

on la importancia estratégica que posee, ya que no solo sirve de acceso local, sino que es utilizada de forma habitual como un atajo vial para evadir la alta congestión vehicular que se registra en arterias principales de la capital, tales como la vía Transístmica y la vía Centenario.

Otro de los conductores consultados durante el recorrido televisivo describió la situación como "horrible" y atribuyó el rápido deterioro de la superficie de rodamiento al tránsito del equipo pesado de aseo.

El usuario, proveniente de Villa Zaita, explicó que transitar por esta calle es "un mal necesario" para poder llegar a tiempo a sus destinos, ya que le permite conectar directamente con la vía Centenario y sortear el tráfico de la mañana.

Frente a la constante denuncia ciudadana de que cuando llueve el lugar se transforma en un lodazal con grandes acumulaciones de agua, se ha contactado al departamento de comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para conocer si existe un plan concreto orientado a la reparación integral de la vía.

Hasta el momento del reporte, se está a la espera de una respuesta oficial por parte de la institución para definir el rumbo de una problemática socioambiental y vial que, según los propios habitantes de Kuna Nega, continúa empeorando con el paso de los años.

Información de Fabio Caballero

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