MOP avanza proceso de licitación para ampliación de la vía José Agustín Arango

El proyecto contempla la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de aproximadamente 4.8 kilómetros de la vía José Agustín Arango.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó este martes 2 de junio la reunión previa de homologación del proyecto de ampliación de la vía José Agustín Arango, en el tramo comprendido entre la entrada de Cerro Azul y Pacora, correspondiente a la Fase 1 de esta importante obra de infraestructura vial.

La jornada contó con la participación de 15 empresas interesadas en el proyecto, las cuales presentaron consultas de carácter legal, técnico y administrativo relacionadas con el pliego de cargos. La iniciativa busca mejorar la movilidad de miles de residentes de los corregimientos de la 24 de Diciembre y Pacora, en el distrito de Panamá.

Durante la reunión los participantes tuvieron la oportunidad de formular observaciones y aclarar dudas sobre los requisitos establecidos para el proceso de contratación. Según el MOP, este mecanismo garantiza la transparencia, la libre competencia y la igualdad de condiciones entre todos los proponentes antes del acto público de licitación.

La entidad informó que la licitación está programada para el próximo 23 de junio de 2026 a través del sistema electrónico PanamaCompra.

El proyecto contempla la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de aproximadamente 4.8 kilómetros de la vía José Agustín Arango, considerada una de las principales rutas de conexión del sector este de la ciudad de Panamá. Con esta intervención se busca modernizar la infraestructura vial y mejorar las condiciones de tránsito para conductores, usuarios del transporte público y peatones.

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Entre las obras previstas destacan:

Ampliación de la carretera a cuatro carriles.

Rehabilitación y construcción de puentes vehiculares.

Mejoras al sistema de drenaje pluvial.

Construcción de aceras accesibles.

Instalación de luminarias LED.

Semaforización.

Señalización vial horizontal y vertical.

Construcción de bahías para autobuses.

Construcción de casetas para paradas de autobuses.

Como parte de los trabajos, también se rehabilitarán las estructuras vehiculares ubicadas sobre el río Cabra, el río Agua Mula y la quebrada La Guasa. Asimismo, se ejecutarán mejoras al sistema de manejo de aguas pluviales mediante la construcción de cunetas, drenajes y cajones pluviales.

De acuerdo con el MOP, la ejecución del proyecto permitirá fortalecer la seguridad vial, optimizar la circulación en la zona y reducir los tiempos de desplazamiento de miles de personas que utilizan diariamente esta importante arteria de la capital.

La obra forma parte de los esfuerzos del Gobierno para modernizar la red vial del país y atender el crecimiento poblacional y vehicular registrado en el sector este de Panamá.