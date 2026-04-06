Proyecto vial de vía España está sin refrendo y con estudio ambiental en preparación, señala ministro del MOP

Andrade también detalló el alcance del impacto del proyecto, señalando que alrededor de 60 comerciantes informales y unos 300 comercios formales resultarían afectados por la obra.

Panamá/El tema del proyecto de nueva vialidad de la Vía España se trató en la comparecencia del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional.

Durante su intervención, el titular del MOP reconoció que la obra aún no cuenta con refrendo de la Contraloría General de la República ni con un estudio de impacto ambiental aprobado, aunque este último se encuentra en preparación.

Actualmente se encuentra en elaboración un estudio de impacto ambiental categoría 2, desarrollado por un equipo consultor conforme a la normativa ambiental vigente. Para la fecha, el estudio de impacto ambiental no ha sido aprobado; se mantiene coordinación activa con el Ministerio de Ambiente para su evaluación y, posteriormente, su aprobación”, dijo el ministro.

Además, sostuvo que existen certificaciones que indican que los comercios afectados se encuentran dentro de áreas de servidumbre pública.

Andrade también detalló el alcance del impacto del proyecto, señalando que alrededor de 60 comerciantes informales y unos 300 comercios formales resultarían afectados por la obra. Sin embargo, indicó que no se contempla indemnización económica, sino apoyo en los procesos de reubicación.

Mientras tanto, representantes de los comerciantes cuestionaron el avance del proyecto sin contar con este requisito aprobado. El abogado Donaldo Sousa, quien representó a algunos afectados, aseguró que se ha procedido sin cumplir con la normativa ambiental.

Este proyecto requería un estudio de impacto ambiental y no lo tiene. El señor ministro nos acaba de confesar ahora mismo aquí como testimonio y ese es un delito en nuestro país", dijo Sousa.

Durante la sesión también participaron comerciantes de la zona. Uno de ellos, el comunicador y empresario Franklin Robinson, reconoció que parte de sus terrenos se encuentran en servidumbre pública, aunque cuestionó la falta de información previa sobre el proyecto.

“Yo tengo ocho años allí alquilando 3 mil metros cuadrados, pero 415 metros cuadrados de estos que me están alquilando son servidumbre pública", detalló Robinson.

Con información de Elizabeth González.