¡Cupo asegurado! Argentina y Colombia clasifican al Mundial Femenino Brasil 2027

Argentinas y colombianas obtienen los resultados necesarios para clasificar anticipadamente a la cita mundialista del próximo año.

Ecuador/Colombia con un triunfo y Argentina con un empate sellaron este viernes su clasificación anticipada al Mundial Femenino de 2027, en la octava jornada de la primera Liga de Naciones de Sudamérica.

Las cafeteras derrotaron 1-0 a Uruguay con un gol de Gisela Robledo (14') y quedan de momento primeras en la clasificación con 17 puntos.

Este será el cuarto Mundial para Colombia, que tiene entre sus estrellas a Linda Caicedo y la recién recuperada de una lesión Mayra Ramírez.

Las colombianas eran las favoritas para llevarse uno de los boletos tras disputar en la pasada Copa América una intensa final ante Brasil.

La Canarinha será anfitriona del Mundial y al estar clasificada no disputó la Liga de Naciones.

Colombia, protagonista absoluta del encuentro disputado en Cali, pudo ampliar la diferencia en el partido, pero la jueza anuló un tanto cerca del final del encuentro.

La selección colombiana visitará a Paraguay el próximo martes en la última jornada del ínedito torneo.

La selección colombiana disputó las Copas del Mundo de 2011, 2015 y 2023, año en el que consiguió su mejor ubicación al llegar a los cuartos de final.

- Debut de ensueño -

Aunque superiores, las argentinas sufrieron para romper la valla peruana, pero la historia terminó con un final feliz: boleto en mano y un debut de ensueño de Mercedes Diz.

La delantera de 17 años marcó para Argentina en el 75', antes del empate de Perú a cargo de Cherrie Cox (85').

"Es una noche inolvidable para mí, es lago que soñé desde chiquita", declaró Diz al final del partido jugado en la ciudad de Lanús.

Muy emocionada dijo que al lanzar el tiro su intención era "romper el arco".

El del 2027 será el quinto Mundial para las albicelestes, que además celebraron que sus tres categorías jugarán una Copa del Mundo.

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"Este grupo tiene que estar feliz, orgulloso de lo que estamos logrando, de lo que está logrando el fútbol femenino, son tres categorías al Mundial y eso no es poca cosa", comentó Florencia Bonsegundo.

La mediocampista, que participó en la jugada que terminó en gol, reconoció que fue un partido "rarísimo" y accidentado.

Ambos equipos terminaron con 10 jugadoras en cancha debido a las expulsiones.

Queda "ese sabor amargo de que pudimos llevarnos los tres puntos", dijo Bonsegundo al recordar varios tiros que se fueron desviados.

En su último partido, Argentina enfrentará a Ecuador, que venció 2-1 a Chile y lo dejó fuera de la carrera por el repechaje.