EN VIVO| Panamá vs Jamaica: selección femenina en partido amistoso por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Las selecciones femeninas de Panamá y Jamaica salen a la cancha del estadio Rommel Fernández Gutiérrez para enfrentarse en un partido de preparación, con miras la próxima jornada del Campeonato Concacaf W, clasificatorio al Mundial Brasil 2027. Este juego se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá llega a esta ventana internacional con la confianza en alto después de completar una destacada fase clasificatoria de Concacaf, en la que finalizó como líder invicta de su grupo para asegurar su presencia en la fase final del Campeonato Concacaf W. Ahora, el siguiente escalón será Canadá, una de las principales potencias del fútbol femenino de la región, en un duelo de eliminación directa programado para noviembre.

Por ello, Jamaica representa un examen de gran exigencia. Las 'Reggae Girlz' se han consolidado en los últimos años como una de las selecciones más competitivas del área, alcanzando los octavos de final de la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023 y manteniéndose entre las mejores selecciones de Concacaf.

Para las panameñas, el desafío no solo pasa por obtener un buen resultado, sino por medir su nivel competitivo ante un rival de características similares a las que encontrarán en la fase final del Campeonato Concacaf W. La convocatoria de Toña Is combina experiencia internacional con jóvenes talentos de la Liga de Fútbol Femenino, una mezcla que busca fortalecer la identidad de juego de un equipo que continúa evolucionando tras su histórica participación en la Copa Mundial de 2023.

El Rommel Fernández será nuevamente el escenario donde la selección femenina intentará acercarse a otro capítulo histórico. Con Brasil 2027 en el horizonte, cada minuto de competencia adquiere valor, y el amistoso ante Jamaica aparece como una oportunidad ideal para afinar detalles antes de afrontar el reto más importante del ciclo: vencer a Canadá y dar un paso decisivo hacia una nueva clasificación mundialista.