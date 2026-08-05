EN VIVO| México 0-0 Panamá: primer tiempo/ Premundial Sub-20 Concacaf cuartos de final

Panamá/Las selecciones de Panamá y México buscarán su pase al Mundial Sub-20 2027 en el enfrentamiento que tienen en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla como parte de los cuartos de final del Premundial de Concacaf en esa categoría.

El ganador no solo avanzará a las semifinales sino que será uno de los cuatro representantes de Concacaf en la cita mundialista del próximo año que se realizará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

¿Cómo llegan los equipos?

México: El conjunto mexicano llega invicto y como líder absoluto del Grupo B con paso perfecto de 9 puntos tras vencer a Costa Rica , Guatemala y Antigua y Barbuda .

El conjunto mexicano llega invicto y como líder absoluto del con paso perfecto de 9 puntos tras vencer a , y . Panamá: La selección panameña logró su boleto a esta fase tras finalizar en el tercer puesto del Grupo C con 4 puntos, sellando su pase con una contundente victoria por 4-0 sobre Honduras en la última jornada de la fase de grupos.

Antecedentes

Ambas selecciones se han enfrentado en varias oportunidades a lo largo de la historia de la competición. Los duelos más recientes son los siguientes:

Resultado: México 1 – 1 Panamá

México 1 – 1 Panamá Detalle: Compartieron el Grupo C del certamen anterior, igualando en un disputado encuentro.

19 de noviembre de 2018 (Etapa Final de Clasificación - Bradenton, EE. UU.)

Resultado: Panamá 2 – 2 México

Panamá 2 – 2 México Detalle: Un emotivo empate en la fase clasificatoria que terminó enviando a ambos combinados a la Copa Mundial Sub-20 de Polonia 2019.

8 de abril de 2011 (Semifinales - Ciudad de Guatemala)