Estado de salud de Alberto Llerena, lesionado en altercado en la Alcaldía de Panamá, es delicado, afirma su familia

En declaraciones al equipo de TVN Noticias, explicó que su padre permanece hospitalizado en el Hospital Santo Tomás, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Ciudad de Panamá/La condición de salud de Alberto Llerena, quien resultó lesionado durante un altercado por la reclamación de pagos de prima de antigüedad ocurrido el pasado lunes en la Alcaldía de Panamá, continúa siendo delicada, según informó su hija, Yaritza Llerena.

En declaraciones al equipo de TVN Noticias, explicó que su padre permanece hospitalizado en el Hospital Santo Tomás, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y continúa bajo estricta observación médica.

"Mi papá no está tan bien, está bien delicado. Ahorita se encuentra todavía alterado; hay que mantenerlo sedado", manifestó Yaritza Llerena.

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La familiar indicó del exfuncionario que el paciente permanece en condición reservada y que los médicos continúan realizándole diversos exámenes para evaluar su evolución.

Tras el incidente, la familia presentó una denuncia por el presunto delito de lesiones personales. No obstante, el abogado de Llerena informó que solicitarán una recalificación de los hechos y presentarán una querella por tentativa de homicidio, debido a la gravedad de las lesiones y al estado crítico en el que permanece el afectado.

Los familiares esperan que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras continúan atentos a la evolución médica de Alberto Llerena.

Con información de Yenny Caballero.