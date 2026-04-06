Gobierno prepara resolución para procesar y exportar material extraído en la mina de Donoso en las próximas horas

Sobre las características del material, el ministro indicó que se trata de un volumen almacenado previamente y que no cuenta con la misma calidad que el extraído en etapas anteriores.

Panamá/El Ministerio de Comercio e Industria (MICI) estaría dando luz verde, en las próximas hors, para el procesamiento y exportación del material rocoso ya extraído de la mina en Donoso, que permanece en espera de ser gestionado.

El ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, aseguró que la entidad se encuentra en la fase final para emitir la resolución que permitirá a la empresa encargada remover y procesar dicho material.

Estamos para dar el paso, yo creo que entre hoy y mañana, dentro del Ministerio de Comercio e Industria, debemos generar la resolución que permita que la compañía pueda iniciar a remover este material para poderlo sacar del país", explicó Moltó.

El titular de la cartera precisó que el material no solo deberá ser removido, sino también procesado antes de su salida y comercialización. “No, lo remueve y lo tienen que procesar para llevárselo y comercializárselo".

Sobre las características del material, el ministro Moltó indicó que se trata de un volumen almacenado previamente y que no cuenta con la misma calidad que el extraído en etapas anteriores.

“Hay una cantidad de toneladas que no recuerdo. Hay que saber que este material no tiene la misma calidad que el material anterior. Era lo que llaman stockpile (material almacenado) y está ahí", expresó el ministro Moltó.

Moltó explicó que esta decisión se da tras auditorías realizadas y a solicitud del Ministerio de Ambiente, debido a los posibles riesgos asociados al almacenamiento del material.

Después de haber hecho todas las auditorías y, como usted bien lo ha dicho, solicitud del Ministerio de Ambiente, por el riesgo que esto también puede causar, pues el presidente (José Raúl Mulino) nos dio la instrucción de que hiciéramos todas las gestiones legales para esto", dijo el ministro Moltó.

En ese sentido, reiteró que el proceso administrativo está en su etapa final dentro del ministerio.

“Estamos terminando entre hoy y mañana. Dentro del ministerio debemos estar generando la resolución para autorizar a la compañía que remueva este material", acotó.

A inicios de este año, el presidente José Raúl Mulino instruyó la exportación del material rocoso y del concentrado de cobre acumulado en la mina de Donoso, al tiempo que aclaró que esta acción no representaba una reapertura de las operaciones mineras.

Con información de Jorge Quirós.