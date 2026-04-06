Crisis en albergues: falta de prevención y atención especializada agrava situación de menores en vulnerabilidad

El especialista señaló que el abordaje debe comenzar desde los hogares, reforzando programas como las escuelas para padres y promoviendo la articulación entre instituciones del Estado.

La situación en los albergues de menores del Estado continúa generando preocupación, en medio de cuestionamientos recientes en la Asamblea Nacional y nuevos incidentes como la evasión de adolescentes durante este fin de semana.

El psicólogo César Pérez, exdirector de Prevención de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), advirtió que el problema estructural sigue sin atenderse y que las acciones actuales son insuficientes para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.

Pérez enfatizó que uno de los principales vacíos del sistema es la ausencia de políticas preventivas efectivas, especialmente desde el entorno familiar y educativo.

El especialista señaló que el abordaje debe comenzar desde los hogares, reforzando programas como las escuelas para padres y promoviendo la articulación entre instituciones del Estado.

A su juicio, muchos de los casos que terminan en albergues están relacionados con abandono, maltrato, consumo de sustancias o conflictos familiares no atendidos a tiempo.

Evasiones y fallas en la atención

El experto también se refirió a la reciente evasión de tres adolescentes de un albergue, lo que evidencia debilidades en el sistema de atención.

Explicó que estos casos suelen responder a múltiples factores, como consumo de sustancias, búsqueda de sus raíces o deficiencias en el trato recibido dentro de los centros.

Además, advirtió que, en muchos casos, los albergues optan por no recibir nuevamente a estos jóvenes, lo que termina trasladando la carga al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

El CAI de Tocumen: centro saturado y sin clasificación adecuada

Pérez describió al CAI de Tocumen como un punto crítico dentro del sistema, ya que recibe a menores que no son aceptados en otros albergues debido a sus perfiles o conductas.

Según explicó, actualmente no existe una adecuada separación de los casos, lo que genera riesgos dentro de los centros.

El psicólogo advirtió que esta mezcla de perfiles puede derivar en situaciones de violencia, como la denunciada recientemente en un video donde una menor fue agredida dentro de un centro.

No podemos tener a chicos con consumo, con conductas disruptivas, con protección juntos", subrayó.

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“Casitas terapéuticas”

Ante este panorama, Pérez planteó la creación de pequeñas unidades especializadas o “casitas terapéuticas”, donde los menores puedan recibir atención individualizada antes de ingresar a un albergue general.

Estas unidades permitirían separar los casos por tipo de problemática —maltrato, consumo o conductas disruptivas— y brindar tratamiento adecuado con equipos multidisciplinarios.

Posteriormente, los adolescentes podrían ser trasladados al CAI para su preparación hacia la reintegración familiar.

Presupuesto: el principal obstáculo

El especialista fue enfático en que cualquier reforma requiere un aumento significativo del presupuesto destinado a la Senniaf.

"Presupuesto. Ahí está la clave, presupuesto para la Senniaf para que se puedan contratar técnicos especialistas para tratar prevención desde Kakintú, Puerto Armuelles, hasta Bajo Chiquito en Darién", remarcó.

Indicó que la falta de recursos limita la contratación de personal especializado, la implementación de programas preventivos y el funcionamiento adecuado de los centros.

Además, cuestionó que históricamente este tema no ha sido prioritario.

“Esto es una herencia en el cual no se mira a nuestros jóvenes… porque ellos no votan”, lamentó

Sistema debilitado y pérdida de personal técnico

Pérez también alertó sobre la desarticulación de la dirección de prevención tras la salida de personal técnico, lo que dificulta la continuidad de los procesos.

Según sus estimaciones, alrededor de 10 funcionarios han salido del sistema en los últimos meses, lo que impacta directamente en la atención de casos y en la implementación de estrategias.

No obstante, previamente la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, en su comparecencia a la Asamblea aseguró que 5 funcionarios fueron separados.

Más de 500 menores bajo custodia

Actualmente, más de 500 niños, niñas y adolescentes permanecen en centros de atención del Estado, muchos de ellos con historias marcadas por violencia, abandono o situaciones de riesgo.

El especialista subrayó que cada caso requiere un tratamiento diferenciado y que el modelo actual no responde a esa necesidad.

Pérez insistió en que el país debe replantear el modelo de atención y priorizar la prevención, el trabajo con las familias y la asignación de recursos. Incluso, planteó que a largo plazo se debe avanzar hacia la eliminación de los albergues como solución principal.

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