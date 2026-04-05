Senniaf reporta evasión de tres adolescentes de un albergue privado; una ya fue localizada

Personal de seguridad en Panamá realiza monitoreo sobre información de los desaparecidos / TVN Noticias

Tres adolescentes se evadieron de un albergue privado, informó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) en la tarde de este domingo 5 de abril

Según detallaron, ras conocerse el hecho, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda en coordinación con las autoridades. Como resultado de estas acciones, una de las menores ya fue localizada.

Sin embargo, las labores continúan para dar con el paradero de las otras dos adolescentes, por lo que en las próximas horas se tiene previsto activar una alerta Amber.

Las autoridades mantienen el operativo en curso y solicitan a la población brindar cualquier información que contribuya a ubicar a las adolescentes.

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