Clima en Panamá: Este sábado se esperan lluvias y tormentas eléctricas en sectores costeros y el oriente del país

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 17 °C en áreas montañosas y de mayor elevación, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 18 °C y 22 °C.

Panamá/Las lluvias acompañadas de actividad eléctrica volverán a ser protagonistas en varias regiones del país, especialmente durante las horas de la tarde, cuando se espera un aumento de la inestabilidad atmosférica tanto en la vertiente del Pacífico como en la del Caribe.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), durante la madrugada se mantendrá la actividad convectiva sobre sectores marítimos del Pacífico, favoreciendo lluvias y tormentas aisladas con incursiones hacia los golfos de Panamá y Chiriquí, además de las costas de Panamá Este, Darién y la comarca Emberá-Wounaan.

A medida que avance la mañana, gran parte de la vertiente del Pacífico experimentará períodos de tiempo relativamente estable, aunque el calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de nuevos sistemas nubosos. Para el mediodía y la tarde se prevén aguaceros de moderada a fuerte intensidad acompañados de descargas eléctricas sobre Veraguas, la península de Azuero, Coclé, Panamá Metro, Chiriquí, Darién y sus comarcas.

Durante la noche se espera una disminución gradual de la actividad tormentosa; sin embargo, persistirá abundante nubosidad y podrían registrarse lluvias ocasionales en sectores fronterizos de Chiriquí, Darién y áreas marítimas del Golfo de Panamá.

En la vertiente del Caribe también predominarán condiciones húmedas e inestables. Desde las primeras horas del día se pronostican lluvias aisladas sobre Bocas del Toro, el norte de Veraguas, la comarca Guna Yala y algunos sectores de Colón. Las precipitaciones podrían intensificarse entre el mediodía y la tarde, especialmente en zonas costeras y montañosas, donde no se descarta actividad eléctrica.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 17 °C en áreas montañosas y de mayor elevación, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 18 °C y 22 °C. Las máximas alcanzarán entre 24 °C y 32 °C, con una sensación térmica más elevada en regiones urbanas debido a la humedad ambiental.

Los vientos se mantendrán variables, con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora, aunque durante los aguaceros podrían registrarse ráfagas más intensas asociadas a las tormentas.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevén escenarios favorables para la navegación tanto en el Pacífico como en el Caribe. En el Pacífico, las olas podrían alcanzar hasta 1.60 metros de altura, mientras que en el Caribe se mantendrán alrededor de un metro. No obstante, las autoridades recomiendan precaución en mar abierto debido a posibles cambios asociados a la actividad atmosférica.

Los índices de radiación ultravioleta se ubicarán entre las categorías moderada y alta, con valores estimados entre 4 y 7, especialmente durante las horas cercanas al mediodía y las primeras horas de la tarde. Por ello, se recomienda a la población utilizar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.

Ante estas condiciones, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los pronósticos oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).