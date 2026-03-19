Senniaf descarta presencia de niñas embarazadas en albergues tras versiones difundidas

La semana pasada, la diputada Alexandra Brenes manifestó en medios de comunicación que se habían evidenciado embarazos en niñas de 8 y 9 años dentro de los albergues.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) descartó la presencia de niñas de 8 y 9 años embarazadas en albergues del país, tras la circulación de informaciones que, según la entidad, han sido tergiversadas en algunos medios de comunicación.

La directora general de la institución, Lilibeth Cárdenas, realizó una visita al Hogar María Guadalupe para verificar de forma directa la atención que se brinda a adolescentes embarazadas y madres adolescentes.

De acuerdo con la base de datos de la Dirección de Articulación para la Protección Integral (DAPI), unidad encargada de la supervisión de estos centros, no se registra en ninguno de los seis albergues destinados a esta población la presencia de niñas en ese rango de edad en estado de embarazo, como ha circulado de manera errónea.

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La entidad informó además que continuará con las jornadas de supervisión en los albergues. En caso de detectarse algún hecho en el que una menor haya resultado embarazada dentro de un centro de protección, se interpondrán de inmediato las denuncias ante las autoridades competentes.

Senniaf reiteró que estos espacios están diseñados para proteger, orientar y brindar oportunidades a adolescentes en condición de vulnerabilidad, con el objetivo de que puedan reconstruir su proyecto de vida.

La institución lamentó la difusión de información incorrecta sobre este tema y aseguró que mantendrá las verificaciones para garantizar el bienestar de la niñez y adolescencia en el país.