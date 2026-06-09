¡Histórico! Colombia es la primera monarca de la Liga de Naciones femenina en Sudamérica

Ls cafeteras se extendieron a fondo para vencer a Paraguay y llevarse el campeonato.

Ecuador/Colombia se coronó este martes campeón de la primera edición de la Liga de Naciones femenina de Sudamérica al vencer 4-3 a Paraguay, en un intenso duelo disputado en Asunción.

Las cafeteras se habían clasificado anticipadamente junto a Argentina al Mundial de Brasil 2027 y este martes celebraron por partida doble con el título.

Colombia se enfrentó a una aguerrida Paraguay que desplegó todas sus armas desde el inicio del partido.

Una falta de la portera colombiana Katherine Tapia sobre Rebeca Fernández terminó con un tiro penal a favor de la guaraníes. Dulce Martínez convirtió el primer tanto en el minuto 3'.

Las cafeteras no demoraron en responder. Un rebote en el área y un toque de la defensa Guzmán en el 7' igualaron el marcador 1-1.

Dos minutos después, en el 9', un cabezazo de la joven Claudia Martínez puso en ventaja a las paraguayas, pero Marcela Restrepo en el 44' consiguió la igualdad.

No hubo tiempo para festejos colombianos. Paraguay no perdonó y al siguiente minuto Lice Chamorro anotó el tercero de Paraguay.

En la segunda parte del encuentro, Linda Caicedo en el 60' igualó el marcador 3-3 y Guzmán le dio el título a las cafeteras en el 89'.

Caicedo describió como un balde de "agua fría" cada gol paraguayo. "Metíamos gol y Paraguay remontaba. Creo que hay que celebrar más que nunca", expresó.

El encuentro quedó empañado por aparentes insultos racistas desde la tribuna contra Caicedo. En el minuto 71, la jueza alzó sus brazos formando una equis en señal de activación del protocolo contra la discriminación y detuvo el encuentro por un minuto.

Luego de celebrar a rabiar al final del partido, Ana María Guzmán, autora del gol del campeonato para Colombia, dijo que la clave del título de la selección Colombia fue "la fe, el creer".

"Nunca se me salió de la mente ganar porque llevamos muchos años con este objetivo. Lo soñamos desde chiquitas", dijo Guzmán visiblemente emocionada.

"La Liga de Naciones es una montaña rusa para nosotros. Esto significa demasiado para mí, pero me quedo con lo que significa para mi país. Es un orgullo para nosotros", celebró el DT de Colombia, Ángelo Marsiglia.

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- Triunfo amargo -

Con un gol agónico de Florencia Bonsegundo(90'), Argentina se llevó la victoria en Quito por 1-0, pero no le alcanzó para levantar la copa del torneo.

"Hicimos un torneo espectacular, se escapó al último. Colombia se lleva el título, pero nos llevamos la clasificación al Mundial", dijo Florencia Bonsegundo.

En el Olímpico Atahualpa, argentinas y ecuatorianas se quedaron en la cancha siguiendo la definición del partido entre Colombia y Paraguay. Al pitazo final se escuchó el grito de alegría de las tricolores.

El triunfo de Colombia benefició a las ecuatorianas, que quedaron cuartas en la clasificación y obtuvieron junto a Venezuela el boleto al repechaje.

"Estamos muy ilusionadas. Hemos demostrado estos últimos partidos de lo que estamos hechas y nadie nos va a quitar ese sueño que tenemos" de ir al Mundial, comentó la delantera ecuatoriana Karen Flores.

El torneo de repesca se disputará entre confederaciones en dos fases en una sede "centralizada", según la FIFA. La primera será entre noviembre y diciembre de este año y la segunda en febrero de 2027.