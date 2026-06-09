Mundial 2026| México: manifestantes bloquean acceso al estadio Azteca, sede del primer partido

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sintoniza el partido inaugural México vs Sudáfrica, el jueves 11 de junio a las 2:00 p.m., por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

México/Miles de maestros bloquearon el martes una avenida que conduce al estadio Azteca, en Ciudad de México, 48 horas antes de la inauguración del Mundial 2026 en ese recinto.

La movilización fue convocada por un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, que desde la semana pasada encabeza caóticas protestas en la capital mexicana.

El Azteca acogerá el jueves la inauguración del Mundial con el partido México-Sudáfrica.

Pese a que los maestros dijeron que tratarían de llegar hasta el estadio para refrendar sus reclamos de aumento salarial y derogación de una ley de pensiones, se toparon con un fuerte operativo policial con miles de policías, un remolque a manera de bloqueo y barreras de concreto.

Los manifestantes se instalaron en las calles, sin acercarse al bloqueo policial y tras realizar un mitin se retiraron del sitio luego de casi tres horas de protesta.

"La expresión de los integrantes del magisterio se desarrolló de manera pacífica", dijo en un mensaje a la prensa el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez.

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Para el jueves se tienen previstas otras movilizaciones, pero la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo este martes que la ceremonia "está garantizada" y descartó el uso de la policía para reprimir a los manifestantes.

"Nosotros lo vemos como una provocación, como para decir 'miren que mal está la situación en México'", dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. "En México no hay problema... hay muchos problemas, pero los atendemos, no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social".

"El Mundial se va a disfrutar igual", aseguró.

México organiza por tercera vez una Copa del Mundo, después de 1970 y 1986, y esta vez junto a Estados Unidos y Canadá. El torneo comienza el jueves y finalizará el 19 de julio.

"Apenas vamos a empezar y ya es la fiesta en México", expresó Ingrid Orozco, una internacionalista de 40 años en una feria gastronómica organizada con puestos de países que participarán en el Mundial.

México apresura además remodelaciones en estaciones de metro y su principal aeropuerto.

- "Vamos a seguir" -

La CNTE está en huelga desde la semana pasada. Bloquea calles a diario e incluso derribaron un conjunto de estatuas alusivas a la Copa del Mundo en el concurrido paseo Reforma de Ciudad de México.

"Aquí vamos a seguir con nuestra lucha", dijo Austreberto Flores, también en la marcha rumbo al estadio.

Los maestros instalaron además un campamento a pocas cuadras de la plaza central del Zócalo, donde estará ubicado el principal 'Fan Fest' de la capital.

El gobierno afirma que ha mejorado las condiciones a los maestros y llama al diálogo.

La CNTE ha convocado a nuevas manifestaciones el jueves, dia del partido inaugural. Familiares de personas desaparecidas también planean salir a las calles ese día.

"Quiere hacerse parecer que en México tenemos una ebullición social muy grande y eso no es verdad", insistió Sheinbaum.

La mandataria no asistirá a la apertura del Mundial en el Azteca, y ahora dijo que valora su asistencia, como previsto, al 'Fan Fest' del Zócalo, donde también se ubica el Palacio Nacional.

"Vamos a ver cómo se desarrolla lo que está ocurriendo con los maestros", aclaró sobre su asistencia. "Tengo que estar atenta a eso".