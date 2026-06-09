Mundial 2026| Ronald Araujo se lesiona. Su presencia con Uruguay en el debut está en veremos

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sintoniza el partido inaugural México vs Sudáfrica, el jueves 11 de junio a las 2:00 p.m., por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

Uruguay/El defensa Ronald Araujo dijo este martes que la "pequeña lesión" que tiene en un gemelo pone en riesgo su participación en el debut de Uruguay en el Mundial, el próximo lunes ante Arabia Saudita, pero que dará el 100% para tener una rápida recuperación.

A la vuelta de su viaje de fin de semana a España, el defensor del FC Barcelona confirmó que se realizó un tratamiento exprés en Madrid y que estará en el plantel que a última hora de este martes viajará rumbo a Playa del Carmen, campo base del combinado charrúa durante la Copa del Mundo que inicia este jueves en Norteamérica.

"Tengo una pequeña lesión en el gemelo por eso me fui a hacer el tratamiento con la gente de mi confianza", dijo Araujo a periodistas.

Lo importante es "ver cómo vamos evolucionando, pero no hay prisa, si no llego al primero voy a intentar estar en el siguiente", partido que Uruguay disputará en el Grupo H, el 21 de junio ante Cabo Verde.

Araujo contó que se lesionó durante un entrenamiento en Uruguay, tras pasar dos días con "mucha fiebre". Consultado por periodistas, desestimó que su problema muscular haya sido provocado por la intensidad de los entrenamientos propuestos por el seleccionador Marcelo Bielsa, reconocido por imprimir máxima exigencia en la preparación física de sus futbolistas.

Uno de los hermanos del capitán del Barcelona encendió la polémica al publicar en sus redes sociales un mensaje en el que culpaba a Bielsa de la lesión. A su vuelta, Araujo calificó de "error" el mensaje.

El futbolista reconoció que la lesión le trajo recuerdos sobre su traumática participación en Catar 2022, cuando una lesión le privó de jugar con su selección.

Te puede interesar: Mundial 2026 | 5 cosas que no sabías de este campeonato y que te van a sorprender

Sin embargo, mostró optimismo sobre sus chances de disputar partidos en Norteamérica 2026.

"Prometo que voy a dar todo de mi al 100% o al 200% para estar disponible lo antes posible porque se que soy un jugador importante para la selección, para mis compañeros y voy a darlo todo", resumió.

La lesión del capitán del Barcelona suma incertidumbre a un Uruguay que sufrió un duro golpe la semana pasada al confirmarse la lesión muscular en el gemelo de Giorgian De Arrascaeta.

El mediocampista ofensivo del Flamengo, clave en la generación de fútbol de Uruguay, se perderá al menos los primeros partidos del Mundial.

Tras debutar contra Arabia Saudita y enfrentar a Cabo Verde en Miami, Uruguay cerrará su andar en el Grupo H el 26 de junio en Guadalajara ante España, una de las favoritas a llevarse el trofeo.

Te puede interesar: Mundial 2026| Trabajadores de estadio de Los Ángeles obtienen acuerdo que evita huelga