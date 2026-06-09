Mundial 2026 | 5 cosas que no sabías de este campeonato y que te van a sorprender

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | La Copa del Mundo más grande de la historia llega cargada de récords, despedidas épicas e historias increíbles. Esto es lo que tenés que saber antes de que arranque el show.

Panamá/El fútbol está a punto de vivir su momento más grande. El próximo 11 de junio, cuando el árbitro pite el inicio del partido inaugural en el mítico Estadio Azteca, arrancará la Copa del Mundo 2026 con el partido México vs Sudáfrica: la edición más ambiciosa, más grande y más sorprendente de la historia del torneo.

48 selecciones, 3 países anfitriones, 104 partidos y despedidas que harán historia. Pero más allá de los números, este Mundial esconde datos que muy pocos conocen y que convierten a esta Copa del Mundo en algo verdaderamente único. Acá van cinco.

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1. El gigante más pequeño: Curazao desafía al mundo

En el fútbol, los milagros tienen nombre y apellido. Con apenas 185.000 habitantes y 444 km² de superficie, Curazao se convirtió en el país más pequeño en población y extensión que haya disputado jamás una Copa del Mundo. Una isla caribeña que cabe decenas de veces dentro de cualquier potencia sudamericana, pero que se ganó su lugar entre los mejores 48 del planeta. La historia del fútbol tiene nuevos protagonistas.

2. México, el único tricampeón como sede

Hay récords que se rompen una sola vez. Con el pitazo inicial en el Estadio Azteca, México se convierte en el primer y único país del mundo en organizar tres Copas del Mundo, tras haber recibido el torneo en 1970 y 1986. El mismo estadio donde Pelé fue campeón. El mismo donde Maradona tocó la eternidad. Ahora, una nueva leyenda espera ser escrita sobre ese césped.

3. La última danza de los dioses

El reloj no perdona, ni siquiera a los mejores. Lionel Messi (39 años), Luka Modric (40) y Cristiano Ronaldo (41) se preparan para lo que probablemente sea su última Copa del Mundo. CR7 va por algo que nadie logró jamás: disputar su sexta Copa del Mundo, un récord absoluto de vigencia y constancia en la historia del deporte. Tres generaciones, una última oportunidad. No los pierdan de vista.

4. 891 jugadores que vivirán su primer Mundial

La sangre nueva inunda Qatar… perdón, Norteamérica. De los 1.248 futbolistas convocados en total, apenas 357 tienen experiencia mundialista. Los otros 891 jugadores pisarán por primera vez el escenario más grande del fútbol mundial. Más del 70% del torneo serán caras nuevas bajo la presión máxima. Ahí nacen las nuevas leyendas, o se rompen para siempre.

5. Un negocio de entradas sin precedentes en la historia

Los números hablan solos. La FIFA proyecta poner a la venta alrededor de 7 millones de entradas, lo que podría más que duplicar el récord histórico de 3,5 millones de boletos vendidos en el Mundial de Estados Unidos 1994. El evento deportivo más visto del planeta se prepara para ser también el más concurrido. Los estadios no serán suficientes para contener tanta historia.

El Mundial arranca el 11 de junio en el Azteca. La cuenta regresiva ya comenzó.

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